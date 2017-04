WOW8.03 – Verrücktes aus Japan

Felix Schäfer -

Was lässt sich außer Tricks noch alles mit einem Snowboard anstellen? Die Jungs von WOW8 sind ziemlich kreativ. Und ein gutes Stück verrückt.

Es gibt so einiges an Klischees über Japan. Mal von dem legendären Schnee abgesehen, von dem jeder von uns heimlich träumt, gibt es in der japanischen Gesellschaft vieles, was für uns als Europäer ziemlich schräg daherkommt. Aber nur, weil wir es nicht gewohnt sind! Also kommen wir unserem Lehr- und Informationsauftrag nach und setzen euch mit diesem Video ein wenig der Verrücktheit dieser Japaner von WOW8 aus, die sich mit ihren Snowboards ans Flaschenöffnen, Bindfaden-Zerschneiden und Ballons platzen machen…

Weird.

© Primesports.de