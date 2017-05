Bethany Hamilton mischt World Tour auf

Stephan Bernhard -

Zumindest ein bisschen. Denn die eindeutig beste Surferin mit nur einem Arm hat eine Wildcard für den Contest in Fidschi bekommen.

Start ist morgen, am Sonntag

Oder genauer gesagt heute Nacht unserer Zeit hier in Europa. Denn Fidschi ist uns 10 Stunden voraus, und somit startet der Outerknown Fidji Womens Pro schon heute gegen 22 Uhr (wenn es Wellen gibt). Den Livestream gibt es hier. Und wie es dort aussieht, zeigt der kurze Clip.

https://www.instagram.com/p/BUlLTkugRBv/?taken-by=wsl

Bethany Hamilton, die...

vor ein paar Jahren einen Arm bei einem Haiangriff verlor, hat keinen Platz auf der World Tour. Aber die Hawaiianerin hat schon einige Wildcards für bestimmte Events bekommen. So wie jetzt für den Contest in den Tubes von Cloudbreak auf Fidschi. Wie sie dort in den letzten Tagen surfte, gibt es hier zu sehen:

https://www.instagram.com/p/BUhoLl-g9H4/?taken-by=bethanyhamilton

Kein Wunder, dass die World-Tour-Surferinnen...

Respekt vor der Performance von Bethany haben. Außerdem war sie auch schon letztes Jahr nach Fidschi eingeladen worden und kam bis ins Halbfinale. Es wäre also keine Überraschung, wenn sie diesmal die ganze World Tour aufmischt und den Sieg holt.

Wenn Bethany voll aufdreht, wird sie zum Schrecken aller World-Tour-Stars.

Wie sie es schafft mit nur einem Arm...

solch eine Performance zu zeigen, erklärt Bethany hier bei Prime-Surfing.

