Zum gelungenen Ende einer Session auf dem Berg oder am Strand gehören Highfives und kaltes Bier. Die Dakine Party Collection, bestehend aus diversen Packs und Taschen mit eingearbeiteten Getränkekühlern, wurde dafür entworfen, optimal gerüstet unterwegs zu sein und dabei Flüssigkeiten und Proviant gut gekühlt zu wissen.

Der neue Party Pack (VK: 90,-€) verfügt über ein Volumen von 28 Litern und bietet somit reichlich Stauraum für allerlei Habseligkeiten. Im unteren Drittel des Rucksacks befindet sich eine abgetrennte, isolierte Kammer in der bis zu 15 Dosen Platz finden. In einem zusätzlichen Mesh-Fach kann ein Kühlpack untergebracht werden, das den Inhalt auch über einen längeren Zeitraum kalt hält. Smarte Lösung: damit der Rucksack nicht abgenommen werden muss, können die Dosen im Handumdrehen über ein Seitenfach mit Reißverschluss entnommen werden. Zusätzlich verfügt der Pack über zwei isolierte Dosenhalter auf der Vorderseite und auf dem rechten Träger. So sind auch beim Genuss eines kühlen Getränks immer die Hände frei. Auf dem linken Träger ist ein versteckter Flaschenöffner angebracht. Für passionierte Picknicker sind spezielle Befestigungsmöglichkeiten für eine eingerollte Decke vorhanden. Die Sonnenbrille ist in einem mit Fleece gefütterten Fach im oberen Teil des Rucksacks vor Kratzern und Stößen bestens geschützt.

Weitere Modelle aus der Dakine Party Kollektion: Party Bucket (€ 65,00), Party Duffle 22L (€ 90,00) und für die Damen: Party Cooler Tote 25L (€ 55,00). Die gesamte Party Kollektion ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich.

