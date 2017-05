Daniel Tengs probiert die neue Fujifilm GFX aus

Felix Schäfer -

Fotos und Bewegtbilder sind die Mittel, die den Stoke des Snowboardens am besten transportieren. Daniel Tengs hat sich die neue Fujifilm GFX geschnappt und getestet. Was haltet ihr vom Ergebnis?

Daniel Tengs ist Snowboard-Fotograf mit Leib und Seele. Und überzeugter Fujifilm-Fotograf. Genau aus diesem Grund hat er sich die neue GFX geschnappt und mit Len Jørgensen und Sparrow Know zu einer Session getroffen, um sie auf ihre Snowboard-Tauglichkeit auszuprobieren. Aber keine Angst, das Video, das dabei herausgekommen ist, ist kein Technik-Nerd-Film, sondern ein interessanter Blick in die Arbeit eines Fotografen, wie man sie so nicht oft zu sehen bekommt.

GFX-Stories mit Daniel Tengs

