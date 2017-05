DCP und Charles Reid und ihr Stück vom Mai-Powder

Felix Schäfer -

DCP und Charles Reid haben sich Anfang Mai aufgemacht, den späten Powder zu genießen, der uns beinahe wieder mit dem schneearmen Winter versöhnt.

David Carrier Porcheron aka DCP ist Mitbegründer von Yes Snowboards und schon lange im Snowboard-Business dabei. Seit mehr als 24 Jahren steht er auf dem Brett, sammelt Fotos, Video-Parts, Interviews, entwickelt Produkte und wenn er sich einmal gerade nicht mit Snowboarden beschäftigt, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er sich mit dem Surfbrett irgendwo auf der Welt in die Wellen wirft.

Charles Reid aus Kanada gehört einer jüngeren Generation an. Doch was ihm an Jahren zu DCP fehlt, macht er mit Stoke wieder wett. Charles fühlt sich in jedem Terrain wohl und seine Attitüde und sein Style haben ihm nicht ohne Grund einen Part in "Wildcats never die" beschert.

Filmed & Edited by Colin Hendry

© Primesports.de