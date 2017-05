Deadlung & Bjorn Leines gehen Sidehits cruisen

Felix Schäfer -

Bjorn Leines und Deadlung haben sich zum entspannten Sidehits-Cruisen in Snowbird verabredet. Ein chilligeres Video bekommt ihr nicht zu sehen!

Sidehits sind das, was dem normalen Wintersport-Touristen nicht auffällt, für uns aber das Salz in der Suppe eines Resorts sind. Natürlich lassen sich auch auf "normalen" Pisten eine Menge Spaß haben, aber früher oder später fängt doch jeder von uns an, nach den kleinen Hits am Rande der gewalzten Strecken Ausschau zu halten. Und da macht es keinen Unterschied, wie lange man schon im Snowboard-Business steckt (wie etwa Bjorn Leines), Sidehits machen einfach immer verdammt viel Laune.

Film & Edit by Mark Reznikov

