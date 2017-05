Drop and Roll beim UCI MTB World Cup in Nové Město

Laurenz Utech -

Die Drop and Roll Crew ist wieder unterwegs! Nächster Halt: UCI Mountainbike World Cup Nové Město. Alle Infos zum Event, findest du hier!

Danny MacAskill, Duncan Shaw, Ali C and Fabio Wibmer zeigen wieder ihr sagenhaftes Können auf zwei Rädern und bringen die besten Trial-Bike-Shows zu Events in ganz Europa. Die Drop und Roll Tour macht diese Woche halt in Nové Město und wird am Samstag, 20. Mai, die Besucher des UCI Mountain Bike World Cup ins Staunen versetzen.

Action pur bei der Drop and Roll Tour!

Drop and Roll beim World Cup in Nové Město

Am Wochenende werden Danny, Duncan und Fabio wieder die abgedrehtesten Flips, gewagtesten Drops und höchsten Bunny-Hops in zwei Shows während des UCI Mountain Bike XCO World Cups in Nové Město zeigen.

Am 20. Mai wird die Drop and Roll Tour zu Gast beim World Cup in Nove Mesto sein und die Fans dort begeistern.

Die erste Show findet zur Mittagszeit um 12.00 Uhr statt und die drei Team-Mitglieder sind dann nochmal um 16 Uhr gefragt. Der actionreiche Tag wird mit einer Signing-Session abgerundet und alle Fans haben dann nochmal die Chance, Danny und Co. persönlich zu treffen und das ein oder andere Autogramm abzustauben.

Danny MacAskill in seinem Element.

Du willst wissen, wie so eine Show eigentlich aussieht und wie es vor allem aus Sicht von Danny und Duncan ist, vor hunderten von Fans zu tricksen? Dann zieh dir den GoPro POV-Clip auf der nächsten Seite rein!

Das geht bei einer Drop and Roll Show ab

Goodies für die lautesten Fans

Bei jedem Event werden die lautesten Fans nicht nur mit den abgefahrensten Trick-Kombinationen belohnt, sondern auch mit einer Menge toller Preise wie Five Ten Schuhe und T-Shirts, kompletten Bremssätzen von Magura, Muc-Off Fahrradreiniger, Drop and Roll Multi-Tools und Fahrradpumpen von Lezyne sowie Trial- und Mountainbike-Reifen von Continental und GoPro Kameras.

Die lautesten Fans werden bei der Drop and Roll Tour mit High Fives und Goodies belohnt.

Weitere Infos findest du auf der Website der Drop 'n Roll Tour.

