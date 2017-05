Enduro DM: Richter & Putzenlechner gewinnen in Willingen

Laurenz Utech -

Am gestrigen Sonntag fand im sauerländischen Willingen die Deutsche Enduro Meisterschaft statt. Alle Ergebnisse und einen Rennbericht findest du hier!

Raphaela Richter und Leonhard Putzenlechner haben sich im Rahmen des Scott Upland Enduro-Rennens, das beim 20. Ziener Bike Festival Willingen ausgetragen wurde, zu den neuen Deutschen MTB Enduro Meistern gekrönt.

Christian Textor verpasste um ein Haar die Titelverteidigung bei der Enduro Deutschen Meisterschaft im Rahmen des Scott Upland Endurorennens am vergangenen Wochenende.

Raphaela Richter gewinnt vor Thoma und Brüchle

Richter konnte damit auf den sechs Wertungs-Abschnitten im waldeckischen Umland ihren Titel erfolgreich verteidigen. Bereits im Vorjahr hatte die 19-jährige Radon Factory DH Racing-Athletin beim Bike Festival in Willingen triumphiert, heute sicherte sich die letztjährige Gesamtsiegerin der U21 Enduro World Series Platz eins in der Kategorie Elite Women mit der Gesamtzeit von 12:26.64 Minuten.

Raphaela Richter auf einer der vielseitigen und intensiven Stages in Willingen.

Damit war Richter, die auf allen Stages des Rennens die Bestzeit hinlegte, mehr als 40 Sekunden schneller als Canyon Factory Enduro Team-Fahrerin Ines Thomas (13:07.33), die 2014 die erste Deutsche Meisterschaft für sich entschieden hatte. Rang drei ging an Veronika Brüchle vom Stevens MTB Racing Team (13:16.46).

Die schnellsten drei Damen der Enduro DM: Raphaela Richter vor Ines Thoma und Veronika Brüchle.

„Ich denke, dass es ein Vorteil für mich war, dass die Stages recht kurz waren, sonst hätte es bestimmt noch einmal anders ausgesehen“

- Raphaela Richter, Radon Factory DH-Racing-Athletin

Überraschungssieger bei den Herren

Bei den Herren ging es – anders als bei den Damen – im Kampf um die Krone ungleich spannender zu. Während in der Eliteklasse der Neuseeländer Joseph Nation vom Bergamont Factory Enduro Team die Bestzeit hinlegte (10:46.27), überraschte Leonhard Putzenlechner die Top-Favoriten als Zweiter des Klassements (10:53.61), dem damit als bestplatzierten Deutschen der Titel zugesprochen wurde.

Leonhard Putzenlechner fuhr ein starkes, fehlerfreies Rennen. Belohnt wurde der Privateer mit dem etwas überraschenden DM-Titel!

Weniger als eine Sekunde trennte den 24-Jährigen vom entthronten Titelverteidiger Christian Textor (10:54.68). Allerdings profitierte der Oberpfälzer auch von einem Fahrfehler des Team Bulls-Athleten, der auf der fünften Stage mit einem Baum kollidierte. „Da habe ich dann kurzzeitig Sternchen gesehen. Es ist natürlich ärgerlich, dass so ein Fehler am Ende den Sieg kostet. Aber ich bin nicht enttäuscht, ich habe schon damit gerechnet, dass wieder schnelle Jungs mit am Start sind und ich an mein Limit gehen muss. Wenn man das macht, passieren eben auch Fehler. Aber es sei Leo absolut gegönnt, er hat heute das bessere Rennen gefahren“, analysierte Textor nach der Zielankunft.

Rang drei der Deutschen Meisterschaften ging an Andre Kleindienst vom Bergamont Leatt Powerd by Hayes Factory Team (11:11.55), der hinter dem tschechischen Top-Fahrer Michal Prokop von Ghost Factory Racing RIOT (11:03.83) Gesamtfünfter wurde.

Das DM-Podium der Herren: Leonhard Putzenlechner vor Christian Textor und Andre Kleindienst.

„Ich bin echt überrascht, weil ein paar wirklich gute Namen am Start waren. Ich habe mich aber gut gefühlt. Vielleicht war es ein Vorteil, dass ich als Außenseiter mit einem freieren Kopf entspannt starten konnte.“

- Leonhard Putzenlechner, Enduro Deutscher Meister 2017

Aller Ergebnisse des Scott Upland Enduro Rennens findest du auf der Website des Bike Festivals.

Bilder: Miha Matavz / Henning Angerer

