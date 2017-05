Roman Lachner -

Letztes Jahr haben wir Angels Collinsons Bruder in einem fetten Interview abgefeiert und ihn zu seinem Wechsel zu Faction befragt. Jetzt kommt die Brand mit einem Behind the Scenes Edit über den Utah Local daher. Den fertigen Part wird es dann im Team Video zu sehen geben.

https://www.youtube.com/watch?v=MiW6sSKs4bA

