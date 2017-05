Jordy Smith und sein australischer Siegeszug in Bildern

Redaktion -

Jordy Smith ist eigentlich Jahr für Jahr on fire! Diesen Saisonstart feiert der Südafrikaner mit einem Sieg in Bells Beach und ist im Moment John Johns größter Verfolger.

Was machen zwischen Contest-Siegen und den Tagen im Transit? Jordy Smith nutzt die Zeit in Südafrika, um sich vorzubereiten, abzureagieren oder einfach mal alle Fünf kerzengerade sein zu lassen. Quaterfinals in Westaustralien, Quaterfinals an der Gold Coast und dann der Sieg in Bells Beach. Jordy Smith könnte in diesem Jahr schaffen, was er seinem Talent schon eine ganze Weile schuldig ist: World Champion. Wäre da nicht One John Florence..

