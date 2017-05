Kaunertal Spring Classics 2017 Update – Was war und was noch kommt

Jörg Angeli -

Der Frühling 2017 hat nicht nur Sonnenschein, sondern auch Neuschnee für die Spring Classics im Kaunertal gebracht. Wie sieht's aus auf dem Tiroler Gletscher und was können wir noch erwarten bis zum Ende der Saison?

Kaunertal Spring Classics 2017: So sieht das aktuelle Setup aus - Bombe!

Die Spring Classics am Kaunertal Gletscher gehören schon seit langer Zeit zur Freeski- und Snowboard-Szene wie die Butter aufs Brot. Wenn die tiefer gelegenen Gebiete nach und nach ihre Lifte schließen, bleibt dem schneesüchtigen Freesstyle-Skifahrer nur noch die Reise auf den Gletscher und das perfekte Setup hierfür kann man im Kaunertal finden.

Der Park im Kaunertal wurde für die Spring Classics 2017 wieder am Nörderjoch Schlepplift aufgebaut und vor allem die Jib Line kann sich sehen lassen: Insgesamt 40 Features und maximal 17 Hits in einer Line findet man sonst aktuell an keinem anderen Gletscher in den europäischen Alpen.

Spring Classics 2017 - Top-to-Bottom Run

Nachdem der Wetterumschwung der letzten Zeit noch einmal 50cm freshen Pow auf den Kaunertaler Gletscher brachte, erwarten wir nun mehr und mehr Spring Tage mit reichlich Slush. Für diese Woche sind allerdings noch einmal Minustemperaturen und leichter Schneefall vorausgesagt. Wir drücken die Daumen, dass es zum Ende hin noch wärmer wird und wir einen richtigen Spring Shred genießen können.

Kommende Events

Für die restliche Zeit der Kaunertaler Spring Classics 2017 sind noch einige Events geplant, die ihr nicht verpassen solltet. Aktuell läuft noch bis 6. Mai die UK Spring Break Week und auch wenn es sich hierbei hauptsächlich um ein Snowboard Event handelt, können wir euch eins versichern: Während dieser Tage geht es sowohl im Park als auch in Feichten richtig rund! Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall!

Prime & Shine Session

In knapp drei Wochen, genauer gesagt am 20. Mai 2017, findet im Rahmen der Spring Classics 2017 die Prime & Shine Session statt. Wir werden an diesem Tag mit einem Filmer und Fotografen vor Ort sein, euch in bewegten und stillen Bildern festhalten und im Anschluss könnt ihr die gesammelte Footage kostenlos für euer Portfolio, Videos, Social Media Life und Sonstiges nutzen! Für Bilder vom letzten Jahr, checkt unsere Recap Artikel sowie unsere Fotogalerie.

Aktuelle Bilder und Videos von den Spring Classics 2017

Zum Abschluss unseres Zwischenberichtes haben wir noch ein bisschen in den sozialen Netzwerken gestöbert und euch ein paar aktuelle Shots aus dem Kaunertal rausgesucht. Cya there!

