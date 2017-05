News der Woche – 18

Stephan Bernhard -

Ein wahres Surferparadies, ein verschollener Surfer im Interview und eine neue Gefahr beim Weg ins Wasser. Das alles und viel mehr gibt es in den News der Woche.

Das Paradies der Woche...

ist eindeutig diese kleine Tropeninsel mit angeschlossenen Reefbreaks. Wenn du ein Surfer bist, muss das deiner Vorstellung vom Paradies einfach ziemlich nahe kommen. Aber entscheidet selbst...

Eine Linke, eine Rechte und eine Tropeninsel dazwischen - wenn das mal nicht paradiesisch ist.

Und hier gibt es das neuentdeckte Paradies noch aus Drohnensicht

https://www.instagram.com/p/BTSq4Q0gEip/?taken-by=spoart

Wem diese Insel als Paradies aber zu einsam ist, der könnte sich mal diesen Pool mit Zugang zum Paradies anschauen.

Das Interview des verschollenen Surfers

Wie auf Prime-Surfing berichtet, wurde ein Surfer am letzten Sonntag an der Küste Schottlands von einer Strömung aufs offene Meer hinausgerissen. Gefunden und von einem Helikopter gerettet wurde er erst am Montag nach 32 Stunden alleine im Ozean. Jetzt hat der 23-Jährige ein Interview gegeben. "Das Schlimmste war die Nacht", berichtete er dabei. "Ich sah die Lichter der Fischerboote und schrie, aber sie hörten mich nicht. Dann versuchte ich, zu den Booten zu paddeln, aber ich war schon so erschöpft, dass ich kurz das Bewusstsein verlor und vom Board rutschte. Wahrscheinlich war der Anblick des Helikopters über mir einer der schönsten Anblicke meines ganzen Lebens. Und surfen werde ich wahrscheinlich nie wieder."

Der schottische Surfer nach seiner Rettung während des Interview für BBC im Krankenhaus.

Das ganze Interview gibt es hier bei BBC zu sehen.

Das abgefahrendste Board, das wir zu sehen...

bekamen, war eindeutig durchsichtig. Und zugleich auch noch unkaputtbar.

Das Board im Einsatz

https://www.instagram.com/p/BSJEuWUhLXs/?taken-by=lucidsurfco

Und der Belastungstest

https://www.instagram.com/p/BONBuwwjGu-/?taken-by=lucidsurfco

Und zum Schluss...

eine Welle, wie man sie im Lexikon findet, wenn man "Seemonster" nachschlägt.

https://www.instagram.com/p/BSe32ypDqOs/?taken-by=tim_bonython

Ach ja, fast vergessen!

Wenn ihr diesen Sommer an den Atlantik fahrt, dann schaut beim Weg ins Wasser besser mal nach rechts und nach links. Man kommt da nämlich schneller unter die Räder, als man denkt.

https://www.instagram.com/p/BTp4SPAjJub/?taken-by=browncardigan

Ne, keine Angst, war nicht in Frankreich.

Und wer jetzt Lust auf den größten Hai hat, der in letzter Zeit aus dem Wasser gezogen wurde oder einen perfekten Swell in Italien, der findet das alles in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de