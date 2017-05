News der Woche – 21

Stephan Bernhard -

Die größte Dummheit der Woche, die echt schmerzhaft endete, und die heftigste Watschen, die der Ozean diese Woche austeilte. Das alles und viel mehr gibt es in den News der Woche.

Die größte Dummheit der Woche

Ist eindeutig dieser Versuch, eine Treppe in die U-Bahn zu surfen.

https://www.instagram.com/p/BUezSdkDc_X/?taken-by=kookslams

Die heftigste Watschen, die der Ozean...

diese Woche austeilte.

https://www.instagram.com/p/BUeTZ41hKrd/?taken-by=microsurfacademy

Der Werbeclip der Woche

Die Bilder sprechen für sich.

https://www.instagram.com/p/BUkHjHXDCig/?taken-by=alanarblanchard

Die Wunderheilung der Woche

Letzte Woche hieß es noch, dass Kelly Slater kaputt ist. Sogar so kaputt, dass er den Contest in Brasilien absagte. Anfang dieser Woche legte Kelly dann nochmal nach: "Mein Physio meinte, dass ich es ruhig angehen lassen soll. Mein Rücken ist immer noch nicht topp. Die nächsten Wochen sollte ich es also nicht übertreiben. Ich war auch ein wenig surfen, aber ganz sanft ohne viele Rotationen. " Und dann entstand dieser Schnappschuss während einer Sunset Session in Australien. Gerüchten zufolge kann sich Kellys Physio vor Anfragen kaum mehr retten.

Ganz ruhiges Cruisen - zumindest laut Kelly Slater.

Der hinterhältigste Seehund der Woche

Und einer sagte noch: "Der will bloß spielen."

https://www.instagram.com/p/BUXgE6iAN2L/?taken-by=clarklittle

Der Longboardmove der Woche

Ungläubiges Staunen ist dabei garantiert.

https://www.instagram.com/p/BUf67dyhEuO/?taken-by=t_witt_

Und zum Schluss...

noch ein guter Rat: Das ist eine Falle. Also folgt besser nicht dem Pfeil, wenn ihr irgendwo diesen Schriftzug lest. Und fragt nicht, was sich hinter der Tür befindet, das wollt ihr gar nicht wissen.

Na, wer von euch hätte zumindest mal einen Blick riskiert?

Und wer jetzt wissen will, was an Kelly Slater kaputt ist, der erfährt das in den News der Woche von letzter Woche.

