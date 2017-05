San Diego durch Studentenaugen sehen (und surfen)

Redaktion -

In San Diego studieren und ein Leben leben, von dem viele nur träumen können. "No Cords" hat aber noch eine weitere lustige Botschaft!

Surfkultur und Studentenleben. Das geht überall, wo Meer auf Stadt und Universität trifft. Aber vor allem in Kalifornien. Von Santa Barbara bis San Diego reiht sich eine traumhafte, aber nicht bezahlbare Universität an die nächste, von deren Seminarräumen man sogar solide Wellenvorhersagen treffen kann. In "No Cords" geht es aber auch um die in southern Cali bestehende "ohne Leash"-Kultur, was immer das auch genau zu bedeuten hat. Kann ohne Leash surfen zu einer Kultur reifen? Seht selbst und genießt Localism von SanDi bis ins Auslandssemester in Neuseeland.

