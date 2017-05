Snorkel Squad 2k17: Powderjagd um den Globus

Felix Schäfer -

Nicht die legendärsten Pros, nicht die abgefahrensten Tricks, dafür Snowboarden zum Nachmachen und Anfassen: Das ist "Snorkel Squad" von Olliepop Films.

"Abenteuer mit deinen Jungs erleben, darum geht es beim Snorkel-Squad-Projekt. Unsere Crew bereist mit ihren Snowboards schon seit einem guten Jahrzehnt den gesamten Globus und ehrlich gesagt gibt es nichts besseres, als die gesamte Gang für einen Powder-Trip wieder zusammenzutrommeln. Wir haben uns für die Nagano-Region in Japan entschieden und sind Resorts wie Happo-One und Tsugaike Kogen in Hakuba gefahren sowie Madarao und noch mehr in Myoko. Es gibt so viel gutes Terrain zu finden und zu erkunden in diesem Part der Welt. Der Schnee ist wahrscheinlich der beste, den es auf der Welt zu finden gibt und es schneit einfach non-stop dort." – Jeremy Richardson, Filmer von Olliepop Films

Fahrer: Tyson Pollard, Greg Murray, Jack Watt, Andrew Roth, Mat Galina, Marc Triffitt, James Singelton

Snorkel Squad 2016

© Primesports.de