Jörg Angeli -

Im Snowpark Zermatt steht das aktuell wohl größte Outdoor Jib Setup der Alpen und so sieht es aus (Video)!

Die Shape-Crew rund um Marcel Brünisholz gibt seit einigen Jahren im Schweizer Skiresort Zermatt heftig Gas. Jedes Jahr setzen die Jungs für das Setup einen drauf und auch dieses Sommer ist keine Ausnahme. Die Features im Video sind vom "Spring Setup" und für den Sommer 2017 wird es noch einmal ein komplett neues(!) Setup geben! Die Line Crew mit Will Wesson, Rob Heule sowie Sämi Ortlieb ist ebenfalls wieder am Start und so sieht es aktuell aus!

Stay tuned for more!

Rider: Sami Ortlieb,Rob Heule,Will Wesson, Andre Anufriev

Social Media Links

Um keine aktuellen News aus dem Snowpark Zermatt zu verpassen, solltet ihr den Profilen in den sozialen Netzwerken folgen.

© Primesports.de