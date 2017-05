Stale, Torgeir & Terje und die Halfpipe in Oslo

Felix Schäfer -

Treffen sich Terje Haakonsen, Stale Sandbech und Torgeir Bergrem in der Halfpipe. Kein Scherz, sondern pure Skandi-Ästhetik!

Stale, Terje und Torgeir, 3 Skandis und die Pipe in Oslo

Zwischen Terje Haakonsen, Stale Sandbech und Torgeir Bergrem liegen ein paar Jahre. Jahre, in denen sich Snowboarden massiv verändert und weiterentwickelt hat. Wie es sich wohl anfühlt, die Pipes von heute aus Terjes Augen zu betrachten mit den Erinnerungen an die Pipes, in denen er den Grundstein für diese einzigartige Karriere gelegt hat? Wo er wohl heute wäre, hätte er die Bedingungen zum Fahren und Trainieren gehabt wie ein Stale oder ein Torgeir? Alles Mutmaßungen, das Wichtige ist, dass die drei auf alle Fälle eine Menge Spaß in Oslo zusammen haben und noch schöner, dass wir das Ganze dank Internet miterleben können.

© Primesports.de