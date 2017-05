Jörg Angeli -

Alle Park-Fans sollten jetzt genau aufpassen und sich diesen Termin für das Opening des größten Sommer Indoor Snowparks weltweit merken.

Es ist wieder so weit. Der Winter neigt sich nach einem letzten Aufbäumen dem Ende entgegen und das heißt für die meisten: Ski in den Keller. Das muss aber nicht sein. Wenn ihr weiterhin Bock habt ein paar Rails, Boxen und sonstige Jibs auseinanderzunehmen, dann solltet ihr euch folgendes Datum jetzt sofort merken: Am Wochenende vom 2. bis 5. Juni 2017 wird der weltweit größte indoor Snowpark im Snow Dome Bispingen seine Pforten für den Sommer 2017 öffnen.

Nähere Infos zum Setup und weiteren Events im Sommer folgen in Kürze. Das Sommer Camp Summer Feast findet in diesem Jahr in der ersten Augustwoche vom 31. Juli bis 6. August 2017 statt.

Weitere aktuelle Infos findet ihr auf der offiziellen Facebookseite sowie in der Opening Veranstaltung.

Summer Opening Snowpark Bispingen - Save the Dates

Videos

Zur Einstimmung hier noch zwei Videos aus dem Sommer 2016 im Snowpark Bispingen.

© Primesports.de