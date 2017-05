The Simpsons x State Bicycle Co. – Bart und Homer goes Cycling

Vroni Weiß -

Wer kennt sie nicht, die Serie The Simpsons. Jetzt hat State Bicycle Co. zu Ehren der gelben Comic Familie eine Sonderedition veröffentlicht. Alle Bikes, Teile und Bekleidung hier in der Gallery!

The Simpsons x State Bicycle Co.

Sie sind die wohl berühmteste Comic-Familie der Welt: Die Simpsons flimmern seit 1990 über die Bildschirme und sind damit zudem auch die langlebigste Fernsehserie. Neu sind dagegen Fahrräder, Zubehör und Bekleidung im Simpsons-Design, die seit Kurzem auch in Europa in limitierter Auflage beim amerikanischen Fahrradhersteller State Bicycle Co. erhältlich sind.

Dazu war kürzlich eine Kooperation mit Twentieth Century Fox Consumer Products (FCP) geschlossen worden, die nun auf die europäischen Märkte ausgeweitet wurde. Innerhalb der Simpsons-Kollektion gibt es Urban Bikes, Rahmensets, Zubehör und Bekleidung in jeweils drei verschiedenen Designs: Bart & Crossbone, Springfield Character Wrap und Color Block.

Für den 2009 gegründeten Fahrradhersteller State Bicycle ist der Deal mit den Simpsons nicht die erste derartige Partnerschaft. So bestanden bereits Kooperationen mit dem Wu-Tang Clan, Bierbrauer Budweiser und dem Taxidienst Uber.

Alles zur limitierten The Simpsons Edition hier auf der Webseite von State Bicycle Co.

