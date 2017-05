Wahrlich inspirierend – Die Stance ISA World Adaptive Surf Games

Redaktion -

Die Stance ISA World Adaptive Games sind die Paralympics des Wellenreitens und überzeugen mit Menschlichkeit und Inspiration ohne Grenzen.

Jeder weiß..in Kürze starten in Biarritz die ISA World Surfing Games. Ein großer Contest, bei dem alle Länder in Harmonie und Eintracht gegeneinander antreten. Dieses Jahr startet Team Deutschland mit einem sehr vielversprechenden Team. Auf der anderen Seite der Erde findet in diesem Jahr aber ein weiterer ISA Contest statt, der seine ganz eigene Geschichte schreibt.

Eine ganze Spur verschärfter..

und leider im Schatten des großen Contest, finden in La Jolla, Kalifornien die Stance ISA World Adaptive Games statt. Die Highlights des letzten Jahres sehr hier in diesem Video, welches zeigt, dass die Dinge nie so sind, wie sie sind, sondern immer das, was wir daraus machen.

Benny Hölscher ist momentan „Team Germany“ und eurer Ansprechpartner zum Adaptive Surfing im DWV.

