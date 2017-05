Weltweit erster E-MTB Uphill Flow Trail am Geißkopf eröffnet

Laurenz Utech -

Am Geißkopf wurde der erste Uphill Flow Trail speziell für E-Mountainbiker gebaut. Alle Infos zum außergewöhnlichen Projekt findest du hier!

Mit dem weltweit ersten Bosch E-Bike Uphill Flow Trail bietet der MTB Zone Bikepark Geißkopf in Bischofsmais E-Mountainbikern jetzt ein besonderes Erlebnis. Über 3 Kilometer sowie 280 Höhenmeter erstreckt sich der Bosch E-Bike Uphill Flow Trail und punktet mit einem Mix aus Bergauf- und Flow-Strecken sowie speziellen Abschnitten mit Kurven und Hindernissen - für maximalen Fahrspaß mit dem E-Mountainbike bergauf.

Der weltweit erste Uphill Flow Trail für's E-MTB

Der Bikepark Geißkopf im Bayerischen Wald bietet seit 1998 Mountainbike-Spaß für Sportbegeisterte. Die bisher 12 Trails werden nun durch „Nummer 13“ - den Bosch eBike Uphill Flow Trail - ergänzt; ein Trail, speziell auf die Bedürfnisse von E-Mountainbikern ausgelegt.

Mit Flow auf dem E-MTB unterwegs, bergauf! Am Geißkopf auf dem Bosh Uphill Flow Trail soll das jetzt möglich sein.

Passionierte E-Biker sowie ambitionierte Einsteiger und Familien können sich mit dem Uphill Flow Trail auf neue sportliche Herausforderungen freuen. Entlang der Strecke soll der Fahrer das einzigartige „Uphill-Flow-Gefühl“ erleben, das nur mit dem E-MTB möglich sein soll.

Durch verschiedene Varianten und Features wie Anliegerkurven, Wellenkombinationen oder Wallrides ist der Trail darüber hinaus für unterschiedliche Könnerstufen konzipiert. Ein Fünftel der Trailstrecke zählt zur technisch anspruchsvolleren Variante. Die Hauptstrecke ist so geschaffen, dass sie von Mountainbikern mit unterschiedlichen Leistungslevels zu befahren ist.

Der Uphill Flow Trail endet am Gipfel des Geißkopf mit einem Weitblick bis zum Arber-Massiv, dem höchsten Berg des Bayerischen Waldes. Anschließend können die eMTB-Fahrer auf einer der vorhandenen Strecken gen Tal fahren.

Nachhaltiger Flow

Beim Bau des Bikeparks stand die Bewahrung des ökologischen Systems im Vordergrund. Alexander Achatz, Forstbetriebsleiter Geißkopf, erklärt: „Der Streckenbauer versucht, so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen. Das heißt, so wenig wie möglich Bäume zu fällen, er führt seine Strecken um die Bäume herum, um das ganze Projekt nachhaltig zu gestalten“.

Beim Bau der Strecke wurde nicht nur auf Flow sondern auch auf Nachhaltigkeit geachtet.

Insgesamt betrugen die Bauarbeiten am Uphill Flow Trail 75 Maschinentage. Dabei wurden 30 LKW-Ladungen Brechsand aus der Region in das Profil aufgetragen, der die Strecke vor Erosion schützt.

Eröffnet wird der Trail offiziell bei dem Musik- und Bikefestival „Rock The Hill“ (16. - 18. Juni). Vor Ort stehen E-Mountainbikes zum Ausleihen bereit.

Weitere Informationen zum Bosch eBike Uphill Flow Trail findest du online!

