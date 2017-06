Backcountry & Urban: Windham Miller

Felix Schäfer -

Windham Miller ist (noch) kein allzu bekannter Name hier bei uns, was sich aber möglicherweise bald ändern könnte. Sein Part aus "10 Days Off" ist auf jeden Fall ein Hingucker!

Windham Miller kämpft sich tatkräftig durch die verschiedenen Contests auf der anderen Seite des Atlantiks und hat nebenbei trotzdem die Zeit gefunden, einen Video-Part zu filmen. Was früher einmal an der Tagesordnung war, ist heute oft die Ausnahme. Contest-Fahrer haben nicht mehr oft die Zeit, sich zwischen Training und Contests noch aufs Filmen zu konzentrieren. Zusammen mit Ryan Wachendorfer, Chase Blackwell und Casey Lehmicke hat er genau das in "10 Days Off" genau geschafft.

10 Days Off

Windham Miller wird unterstützt von DC Shoes, Monster Energy, Neff, Union Binding Company

© Primesports.de