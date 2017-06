Bikepark Wagrain eröffnet mit SAAC die Saison

Laurenz Utech -

Der Bikepark Wagrain eröffnet mit SAAC zum 16.6. die Saison! Alle Infos rund um die Eröffnung und die SAAC-Camps dort, findest du hier.

SAAC ist für den Bike Sommer 2017 gerüstet und hat nicht weniger als 8 kostenlose Bike Camps von Juni bis September auf dem Kalender stehen. Den Auftakt macht das Brixental in den Kitzbüheler Alpen, danach geht es gleich weiter in den Bikepark Wagrain, wo mit SAAC das erste lange Bikepark Wochenende eingeläutet wird.

In den Camps von SAAC geht es vor allem um Risikomanagement und eine sichere Fahrtechnik.

Vor der Urlaubszeit folgen dann noch das erste Camp in Südtirol – am Kronplatz, sowie der Bikepark Innsbruck und die Zillertal Arena. Im Herbst gibt es die nächste Runde. Wer dabei sein möchte, sollte sich aber schon jetzt für eines der Camps anmelden.

Risikomanagement und Trail-Etikette

Bei der Bike Academy von SAAC Headguide Kurt Exenberger in Kirchberg haben sich die SAAC Guides bereits fit für die Saison gemacht und abgestimmt, was bei den SAAC Bike Camps geschult werden soll. Risikomanagement ist wie immer bei SAAC das wichtigste Thema. Was müssen Biker wissen und können, um unfallfrei unterwegs zu sein? Wo lauern falsch eingeschätzte Gefahren und welche Konflikte gibt es am Berg?

Das seit Jahren vielerorts schwer vermittelbare Miteinander von Mountainbiker und Wanderer muss natürlich besprochen werden. Die Teilnehmer lernen in den Camps daher nicht nur Wege schonende Fahrweisen mit der dazu gehörenden Technik, sondern vor allem Verhaltensweisen auf den Trails.

Wie läuft eine SAAC-Camp ab?

Nach einem ca. 3-stündigen Theorievortrag folgt bei SAAC immer ein ganzer Tag Praxis auf den Trails der Region. In Wagrain steht dafür ein ganzer Bikepark mit 9 eigens für die Biker gebauten Strecken. Von einem blauen, leichten Trail bis zur schwarzen, schweren Downhill-Line ist alles dabei. Mit einer Aufwärmrunde auf dem Pumptrack machen sich die SAAC Guides schon gleich am Anfang des Camps ein Bild vom Können der TeilnehmerInnen und teilen sie in 4 Levels ein. So hat jeder maximalen Spaß und macht an diesem Tag auf Basis seines Vorkönnens Fortschritte in der Fahrtechnik.

Im Bikepark Wagrain findet man die perfekten Bedingungen für ein SAAC Camp vor.

Downhill-, Freeride- oder Endurobike und Full-Face-Helm müssen die TeilnehmerInnen selber mitbringen oder vor Ort ausleihen. Protektoren hat das SAAC Team mit dabei. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Das Bikepark-Ticket muss man bei der Anmeldung bezahlen, um so seinen Platz zu fixieren.

Programm

SAAC Bike Camp im Bikepark Wagrain - 16.06.17 - 17.06.17

Theorie: Freitag, 16.06.17, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Schulungsraum der Bergbahnen Wagrain bei der Grafenbergbahn

Praxis: Samstag, 17.06.17, 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr, im Bikepark Wagrain bei der Seilbahn Flying Mozart

Bikepark-Ticket für Praxistag: 32,- Euro Die Teilnahme am Camp ist kostenlos.

Die Camps von SAAC richten sich an Downhill-, Freeride- und Endurofahrer.

Alle SAAC Bike Camp Termine 2017

10./11. Juni 2017 Kitzbüheler Alpen – Brixental

16./17. Juni 2017 Bikepark Wagrain

24./25. Juni 2017 Kronplatz

01./02. Juli 2017 Bikepark Innsbruck

08./09. Juli 2017 Zillertal Arena

02./03. Sept. 2017 Tiroler Zugspitz Arena

09./10. Sept. 2017 Ischgl – Paznaun

16./17. Sept. 2017 Sölden – Ötztal “Ladies only”

Weitere Infos und Anmeldung auf saac.at/bike.

Bilder: SAAC

© Primesports.de