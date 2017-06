Daily Chaos – Innsbrucker Season-Edit

Felix Schäfer -

Manchmal vergisst man über den Spaß am Snowboarden die ganze Filmerei. Wenn am Ende dann aber immer noch so ein Season-Edit wie von Jaco, Tom und Dylan dabei rumkommt, wollen wir uns gar nicht beschweren!

Verletzungen sind der Stein im Getriebe jeder Film-Crew. Es werden Pläne geschmiedet, Spots gesucht, Leute zusammentrommelt und dann muss alles wieder über den Haufen geschmissen werden. Auch wenn das dazugehört, kostet es Nerven und kann schwer aufs Gemüt schlagen. Aber Jacco Bos, Tom Hiendl und Dylan Norder nehmen die Dinge, wie sie sind und nachdem alle wieder fit waren, haben sie sich beim Shredden wieder die nötige Portion gute Laune besorgt. Und dabei nicht vergessen, ab und an die Kamera einzuschalten. Das Ergebnis ist ein Season-Edit, mit dem ihr euch an diesen heißen Tagen ein wenig Abkühlung verschaffen könnt.

Fahrer: Dylan Norder, Tom Hiendl, Jacco Bos

Friends: Lorenzo Peeters, Lorenz Vyslozil, Martin Brandauer, Ben Theunissen, Sofia (Klaus)

Film & Edit: Jacco Bos

Music: 6LACK - Ex Calling instrumental, Dorothy - After Midnight, KONGOS - Kids these days, DOPE LEMON - Marinade

