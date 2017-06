Der Ripcurl Cup Padang – Das Highlight des Sommers in Bali

Janine Reith -

Solltest du diesen Sommer einen Trip auf die Insel der Götter geplant haben, dann gibt es eines, was dir auf keinen Fall entgehen darf - Der Ripcurl Cup Padang, Bali. Hier trifft sich die Elite des Tuberiding zum Kräfte messen.

Unter den internationalen Tuberiding Talenten befinden sich unter anderem 3-facher Weltmeister Tom Curren, das Energiebündel der Hawaiianischen North Shore, Mason Ho und der ehemalige Superstar der World Championship Tour und Style Ikone Bruce Irons.

Auch national wurden nur die absoluten Spitzenreiter zur Teilnahme am Event eingeladen. So stehen Titelverteidiger Mega Semadhi (2016) und Garut Widiarta (2014), der indonesische Surf-Botschafter Rizal Tanjung und der zweimalige indonesische Champion Lee Wilson auf der Liste der ‚Invitantions‘ beim Ripcurl Cup Padang.

Ripcurl Asia hat einiges Wissenswerte über jeden Teilnehmer bereits zusammengefasst. Damit ihr vor Ort und auch vor dem Live-Stream fleißig mit-Fachsimpeln könnt, hier nochmal das wichtigste der Elite, der aktuellen Elite, der Königsdisziplin im Surfen im Überblick:

Anmerkung von Ripcurl im Original: „Only 8 international surfers will receive a spot in the event; entry granted on first-come, best-dressed basis.“

Die Internationalen Stars der Szene

Tom Curren, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Tom Curren

Facts:

letztes Jahr war er zwar eingeladen, konnte aber aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen und musste seinen Kollegen im Live-Stream beim Scoren zuschauen.

Dieses Jahr könnte sein erster Antritt beim Ripcurl Padang Cup stattfinden.

Mason Ho, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Mason Ho

Facts:

Er gilt als absolutes Energiebündel und hat unglaublich viel Humor. „Das ist einer der Welt-besten Contests! Gleich neben Pipe Master und dem Eddie.“ sagte er letzte Jahr auf dem Podium. Aber macht euch am Besten selbst ein Bild von dem sympathischen Hawaiianer.

https://youtu.be/8cb_MGPfr40?list=PLgyQGCcbbJ3tuhg9C4mPfWfFfsxPlS2yK

Bruce Irons, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Bruce Irons

Facts:

Von seiner ‚Perfect 10‘ im letzten Jahr wird heute noch gesprochen.

Dass diese dennoch nicht gereicht hat, um ihn auf´s Podium zu katapultieren, beweist nur wie viele unglaubliche Rides hier gefahren wurden. Trotzdem war sein Barrel eines der technischsten und Besten des letzten Jahres.

Clay Marzo, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Clay Marzo

Facts:

Nur knapp verpasste Clay Marzo den Pokal im letzten Ripcurl Cup Padang. Seine absolut elektrisierenden Barrel-rides und die darauf folgenden Manöver die uns letztes Jahr geboten waren gehen ihm leicht von den Füßen und bleiben uns für immer im Kopf.

Sein aktuellstes Edit: 'You Know'

Auf Seite zwei geht´ s weiter mit den Nationalen Stars der Szene und Garut Widiarta, der sich gegenüber Prime-Surfing.de zum bevorstehenden Event äußerte.

Die Nationalen Stars der Szene

Garut Widiarta, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Graut Widiarta

Facts:

Nicht nur, wer das Line up schon mal mit ihm geteilt hat weis: Er ist der wahrscheinlich schnellste Surfer der Insel! Bereits 2014 hielt er den Pokal in seinen Händen. Und auch was er sonst noch so an Tricks aus den Ärmeln schüttelt ist beachtlich.

Garut exklusiv zu Prime-Surfing.de über den diesjährigen Ripcurl Cup Padang:

„I feel blessed they picked me again. I got a good feeling the waves will be great this year so the Event can be hold. It´s been a lot of swell lately - fingers crossed. I can´t wait to surf with all the others again, it´s going to be a great show. Before the Event I will take it easy and try to not stress out about winning to much. I´m going to focus on having fun at the Event and prepare myself with some exercises at home and a lot of surfing.“

Mega Semadhi, so sieht er aus:

Ripcurl Padang Cup, Mega Semadhi

Facts:

3-maliger finalist des Events und Gewinner der letztem Jahres.

Er ist der ultimative Padang local und amtierender Champion des Ripcurl Padang Pro. Er hat nicht nur Clay Marzo, sondern auch Damien Hobgood und Mason Ho ausgesurft. Hinter ihm steht die gesamte Insel mit all ihren Göttern und zusammen mit seinem geballten Wissen über seinen Homebreak ist es sicher nicht einfach, an ihm vorbeizukommen.

Rizal Tanjung, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Rizal Tanjung

Facts:

Der Mann, der das indonesische Surfen groß machte. Er ist der wohl weltweit bekannteste Surfer, den Indonesien jemals hervorgebracht hat. Durch sein Barrel-riding machte er sich in Hawaii einen Namen, schaffte es auf Cover Shots der amerikanischen Surfpresse. Er surfte in einem von Taylor Steele's Werken neben Kelly Slater und Rob Machado. Was ihm in seiner glorreichen Karriere jetzt noch fehlt, ist ein Sieg beim Ripcurl Cup Padang.

Lee Wilson, so sieht er aus:

Ripcurl Cup Padang, Lee Wilson

Facts:

zweimaliger indonesischer Meister und gerade einen Neuen Sponsoren Vertrag in der Tasche könnte Lee Wilson mit einem Sieg beim Ripcurl Padang Cup erneut beweisen, dass er 'Indonesiens' Bester Surfer ist.

Hier eine Übersicht aller geladenen Surfer des Ripcurl Padang Cup

International:

Tom Curren (USA)

Mason Ho (HAW)

Damien Hobgood (USA)

Bruce Irons (HAW)

Kai Otton (AUS)

Bruce Santos (BRA)

Clay Marzo (HAW)

Jack Robinson (AUS)

Jacob Willcox (AUS)

Ryan Burch (USA)

National:

Made Adi Putra (IND)

Raditya Rondi (IND)

Mega Semadhi (IND)

Rizal Tandjung (IND)

Garut Widiarta (IND)

Lee Wilson (IND)

Pepen Hendrik (IND)

