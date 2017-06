no video Janine Reith -

Frankie Harrer in ihrem neuen Film - Voilà! Hier könnt ihr Frankie´s Surfen und Taylor Curran's Filmkunst in voller Länge genießen.

Kurz, was sonst noch in Frankreich geschah:

Die 19-jährige Kalifornierin trat in Frankreich bei den ISA World Surfing Games für Team Deutschland an und erreichte Platz 5. Im Film zeigt sie, dass sie nicht nur erfolgreich an den Meisterschaften, sondern auch an der Französischen Kultur teilgenommen hat.

Wir wollen euch Frankie´s Surfen und Taylor Curran´s Filmkunst gar nicht länger vorenthalten und lassen die Bilder sprechen!

https://vimeo.com/222464689

