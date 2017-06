Janine Reith -

Ihr träumt von einem Job in der Surfbranche? Dann solltet ihr euch die aktuellen Jobangebote von Puresurfcamps mal genauer anschauen!

Die Job -Angebote

Aktuell sucht Puresurfcamps nach Verstärkung im Team. Ob Vollzeit, als Pflichtpraktikum oder Werkstudent - das Stellenangebot hat gerade einiges an Varietät zu bieten. Tourismus, Marketing oder Contentmanagement stehen derzeit ganz oben auf der Liste der Gesuche!

Was das eigens ernannte „beste Team der Welt“ sonst noch so zu bieten hat? Auf jeden Fall eine Menge guter Surfer und entsprechend viel Spaß am Sport.

Die genauen Jobbeschreibungen, sowie das Anforderungsprofil für die jeweiligen Jobangebote findet ihr hier.

Insider Tipp:

Wenn ihr euch noch schnell und ausführlich über den Alltag in den Surfcamps informieren wollt, schlagen wir vor, ihr schaut euch die ein oder andere Episode von SOYL (Summer of your Life) an oder bucht direkt euren Aufenthalt in einem der Camps!

Viel Erfolg beim Bewerben, wünscht euch euer Prime-Surfing Team.

© Primesports.de