Juliana Strega: Viel edler Federweg für Trail-Ladies!

Was für Männer das Nomad von Santa Cruz ist, gibt ist jetzt mit dem Strega von Juliana auch für Ladies: Ein potentes und edles Trailbike. Alle Infos und Fahreindrücke hier!

Mit der vierten Generation des Nomad von Santa Cruz wurde auch ein Damenpendant gelauncht: Das Strega von Juliana Bicycles.

Hexenjagd

Um das neue Baby von Juliana gebührend vorzustellen, müssen wir zunächst in die Vergangenheit zurückblicken und nach Italien gehen. Auf dem engen Marktplatz in einem kleinen italienischen Bergdorf im Valle Argentina, zwischen Finale Ligure und französicher Grenze in den Seealpen gelegen, sitzen nach einem Tag auf den Trails ein paar Kalifornier zusammen und sinieren über die Vergangenheit dieses kleinen Dorfes. Sie erfahren, dass hier die letzten Hexenverbrennungen in Italien stattgefunden haben. Die Energie des Feuers und der Hexen scheint noch in den dicken Steinmauern der umliegenden Kirche und Häuser gespeichert zu sein.

Wie wäre es denn, ein potentes Lady-Bike mit "Feuer unter'm Hintern" danach zu benennen, dachten sich die Kalifornier, allesamt Manager und Ingenieure von Santa Cruz. Und so wurde die Idee für das "Strega", italienisch für Hexe, geboren.

Das Strega auf dem Platz in Triora, wo die letzten Hexenverbrennungen Italiens stattgefunden haben

Das Herrenpendant, das Nomad, geht nun bereits in die vierte und vermutlich wohl auch wieder erfolgreiche Generation. Die Marke Juliana, unter der Santa Cruz speziell für Damen abgestimmte, aber nicht weniger kompromisslose Bikes vertreibt, ist in den vier Jahren seit Gründung stetig gewachsen. Das Strega ist das bisher abfahrtsorientierteste Modell.

Top Features

170 mm Federweg an Front und Heck mit VPP™

Lenkwinkel 65°

spezielle Abstimmung der Federelemente auf das geringere Fahrer(innen)gewicht

progressive Lower Link Dämpfer-Konfiguration

geschraubter und damit auschwechselbarer Rahmen- und Dämpferschutz

Flip Chip für High- und Low-Geometry Anpassung

in C und CC Carbon erhältlich

3 Rahmengrößen

Lifetime Garantie

Das Juliana Strega im Detail

Ein formschöner Rahmen, der selbst wie hier in Gr. XS Platz für eine Flasche bietet.

Das Design des Schriftzug erinnert an die Zeit der Hesen im Mittelalter. Ganz modern: Die innenverlegten Züge

Der Dämpfer sitzt tief im Rahmen und ermöglicht so auch vernüfntige Rahmengeometrien bei kleinen Rahmengrößen. Gabel wie Dämpfer sind speziell auf das leichtere Gewicht der Fahrerin abgestimmt.

Der Sram Eagle Antrieb dekt den Einsatzbereich des Strega ab

Der angeschraubte Dreckschutz für den Dämpfer hält Matsch und Staub zuverlässig ab.

Jede gefährdete Stelle des Rahmens ist gut geschützt

Fahreindruck

Der Launch der "Hexe" führt uns in einer 3-Tages Tour von Sospel in der französischen Provence, wo auch die Trans Provence stattfindet, nach Molini di Triora in Ligurien, wo die Idee für das Strega geboren wurde.

Das Juliana Strega in Action: Schnell mag es

Die Trails waren technisch und immer wieder steil, mit Stufen und Sprüngen auf steinigen bis felsigen Untergrund mit immer wieder weichen Waldboden im Wechsel. Hier musste sich die Schluckfreudigkeit des Fahrwerks unter Beweis stellen ebenso wie die Wendigkeit in den unzähligen Switchbacks. Auf den letzten Abfahrten musste das Strega seine verspielte Seite zeigen auf einem flowigen Trail mit Anliegern und perfekten Kurvenradien.

Ein Bike für Jederfrau: Versierte Bikerinnen werden damit genauso ihren Spaß haben wie Einsteigerinnen.

Wir sind das Strega in Gr. XS gefahren. Nach dem ersten Trail zur Feinabstimmung und "Beschnuppern" mit dem Bike ging es auf den Trails gleich zur Sache. Da wir die Trails nicht kannten, musst man die volle Konzentration darauf legen. Aber das Strega ermöglichte genau das, denn es machte von Anbeginn einen so vertrauenserweckenden Eindruck, dass man sich keine Gedanken um das Bike, sondern nur um das nächste Feature machen musste. Und selbst wenn man die Linie mal nicht so gut trifft, man kann sich ziemlich sicher sein, dass das Strega das ohne Mucken hinnehmen wird. Der Hinterbau mit dem Air-Dämpfer arbeitet sensibel und unterstützend, der Fahrer bekommt sehr gutes Feedback über Trail und Fahrweise, ohne dabei Fahrfehler schonungslos angekreidet zu bekommen - sehr guter Support durch den ganzen Federweg ohne Wegsacken und sehr gute Endprogression sei Dank.

Familienbedingt ist Juliana (wie auch Santa Cruz) bekannt für den Bergabdrang der Bikes. Und so ist es auch beim Strega. Es verleitet gerne dazu, die Bremse auch mal offen zu lassen und in Geschwindigkeitsbereiche zu kommen, in denen einem gerne mal die Düse geht. Aber auch hier holt einen das Strega wieder heraus und gibt nie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Juliana nimmt den Trend der "modernen Geometrie" mit einem verlängerten Reach auf, jedoch verzichten sie auf extrem kurze Kettenstreben. Gerade das bringt dem Rad Laufruhe, aber keineswegs Trägheit in engen Switchbacks.

Wie schon eingangs erwähnt, steht das Strega für ein Trailbike, das auch mal bergauf getreten werden muss. Auf Asphalt- und Schotterwegen ist es selbst mit offenem Dämpfer sehr effizient und antriebsneutral. Auch technische Passagen klettert es willig, auch hier zeigt der sensible Hinterbau seine Stärken. Unserer Meinung nach würde ein Trail-Modus am Dämpfer die Performance in diesem Bereich nochmals verbessern, auch um Pedalkontakt mit Felsen zu vermeiden.

Enge Switchbacks kann das Strega genauso wie schnelle Downhills und Sprünge

Die Ausstattung war erwartungsgemäß für ein Bike von Juliana auf höchstem Niveau und lies kaum Kritik aufkommen. Die Sram Eagle deckt den gesamten Einsatzbereich des Bikes ab und über deren Funktion muss man wohl kaum mehr etwas sagen. Bevor die Code RSC Bremse an Leistung auf den langen Abfahrten an Leistung verliert, machen eher unsere Finger schlapp. Allerdings könnten die serienmäßig verbauten 180er Scheiben für schwere Fahrer bei langen, steilen Abfahrten an ihre Grenzen kommen. Der Reserve 30 Carbon-Laufradsatz ist genauso wie der Carbonlenker eine eigene Entwicklung und Herstellung von Santa Cruz. Von allen Fans und Tech-Nerds unbemerkt ist eben diesen Laufradsatz auch schon Danny MacAskill in seinem Video A Wee Day Out gefahren - ohne ihn dabei klein zu bekommen.

Geometrie

Um gerade kleineren Fahrerinnen gerecht zu werden, wurde bei der Rahmenkonstruktion des Juliana Strega auf eine niedrige Überstandshöhe für besser Manövrierbarkeit geachtet.

Dazu werden auf die Rahmengröße angepasste Variostützen verbaut: Bei Größe XS bietet die Reverb Stealth-Stütze 100 mm Hub, bei S 125mm und bei Größe M 150 mm.

Dem Himmel sei Dank: Das Juliana Strega weiß, wie echtes Mountainbiking geht

Ausstattungen

Das Strega ist in je drei C und CC-Varianten erhältlich. Beide Rahmen sind aus Carbon, der C-Rahmen ist aus einem anderen Carbon gefertigt und etwas schwerer - ohne dem Topmodell CC in Sachen Performance und Steifigkeit nachzustehen.

Juliana Strega: Rahmen Carbon C 27.5 170 mm Travel VPP™

Strega C ⋅ R Strega C ⋅ S Strega C ⋅ XE Dämpfer RockShox Super Deluxe R RockShox Super Deluxe R RockShox Super Deluxe Air RCT Gabel RockShox Yari RC 170 RockShox Lyrik RC 170 RockShox Lyrik RCT3 170 Schaltwerk SRAM NX 11 speed SRAM GX Shimano XT M8000 Ketten-führung E13 TRS Race SL ISCG05 E13 TRS + 1x Guide ISCG05 E13 TRS + 1x Guide ISCG05 Shifter SRAM NX 11 speed SRAM GX Shimano XT M8000 Bremsen SRAM Guide R SRAM Code R SRAM Code RSC Brems-scheiben Avid Centerline - 200mm Avid Centerline - 180mm Avid Centerline - 180mm Kurbel Race Face Aeffect 30t - 170mm SRAM GX 32t - 170mm Race Face Turbine 30t - 170mm Kassette SRAM XG1150 CS 10-42t SRAM XG1275 Eagle 10-50t E13 TRS Race 11 speed 9-46t Kette SRAM PC1110 SRAM GX Shimano SLX M7000 Lenker Race Face Aeffect R - 35x780mm, 20mm Rise Race Face Aeffect R - 35x780mm, 20mm Rise Santa Cruz AM Carbon Bar - 35x800mm Vorbau Race Face Ride - 50mm Race Face Aeffect R - 50mm Race Face Aeffect R - 50mm Griffe Juliana Grips - Black Juliana Grips - Black Juliana Grips - Black Steuersatz Cane Creek 10 IS Integrated Headset Cane Creek 40 IS Integrated Headset Cane Creek 40 IS Integrated Headset Sattelstütze Race Face Aeffect - 31.6x125mm RockShox Reverb Stealth - 31.6x100mm (XS), 125mm (S), 150mm (M) RockShox Reverb Stealth - 31.6x100mm (XS), 125mm (S), 150mm (M) Sattel Juliana Segundo Juliana Segundo Juliana Primiero Reifen vorne/hinten Maxxis Minion DHF 3C EXO TR - 27.5x2.5” / Minion DHR II EXO TR - 27.5x2.4” Maxxis Minion DHF 3C EXO TR - 27.5x2.5” / Minion DHR II EXO TR - 27.5x2.4” Maxxis Minion DHF 3C EXO TR - 27.5x2.5” / Minion DHR II EXO TR - 27.5x2.4” Naben vorne/hinten Novatec D711 - 15x110mm / Novatec D462 - 12x148mm (XD) Novatec D641 - 15x110mm / Novatec D642 - 12x148mm (XD) Novatec D641 - 15x110mm / Novatec D642 - 12x148mm (XD) Felgen WTB ST i29 TCS E13 TRS 30mm - 32h E13 TRS 30mm - 32h Speichen DT Competition DT Competition DT Competition Preis 5.599,- Euro 5.999,- Euro 6.499,- Euro

Juliana Strega: Rahmen Carbon CC 27.5 170 mm Travel VPP™

Der Hauptunterschied der Modelle mit CC-Rahmen liegt bei Antrieb und Laufrädern.

Strega CC ⋅ X01 Strega CC ⋅ X01 Reserve Strega CC ⋅ XX1 Dämpfer RockShox Super Deluxe Air RCT RockShox Super Deluxe Air RCT RockShox Super Deluxe Air RCT Gabel RockShox Lyrik RCT3 170 RockShox Lyrik RCT3 170 RockShox Lyrik RCT3 170 Schaltwerk SRAM X01 Eagle 12 speed SRAM X01 Eagle 12 speed SRAM XX1 Eagle 12 speed Ketten-führung E13 TRS + 1x Guide ISCG05 E13 TRS + 1x Guide ISCG05 E13 TRS + 1x Guide ISCG05 Shifter SRAM X01 Eagle SRAM X01 Eagle SRAM XX1 Eagle Bremsen SRAM Code RSC SRAM Code RSC SRAM Code RSC Brems-scheiben Avid Centerline - 180mm Avid Centerline - 180mm Avid Centerline - 180mm Kurbel SRAM X1 Eagle Carbon 32t - 170mm SRAM X1 Eagle Carbon 32t - 170mm SRAM XX1 Eagle 32t - 170mm Kassette SRAM XG1295 Eagle 10-50t SRAM XG1295 Eagle 10-50t SRAM XG1295 Eagle 10-50t Kette SRAM X01 Eagle 12 speed SRAM X01 Eagle 12 speed SRAM XX1 Eagle 12 speed Lenker Santa Cruz AM Carbon Bar - 35x800mm Santa Cruz AM Carbon Bar - 35x800mm Santa Cruz AM Carbon Bar - 35x800mm Vorbau Race Face Aeffect R - 50mm Race Face Aeffect R - 50mm Race Face Turbine R - 50mm Griffe Juliana Grips - Black Juliana Grips - Black Juliana Grips - Black Steuersatz Cane Creek 40 IS Integrated Headset Cane Creek 40 IS Integrated Headset Cane Creek 110 IS Integrated Headset Sattelstütze RockShox Reverb Stealth - 31.6x100mm (XS), 125mm (S), 150mm (M) RockShox Reverb Stealth - 31.6x100mm (XS), 125mm (S), 150mm (M) RockShox Reverb Stealth - 31.6x100mm (XS), 125mm (S), 150mm (M) Sattel Juliana Priemiro Juliana Priemiro Juliana Priemiro Reifen vorne/hinten Maxxis Minion DHF 3C EXO TR - 27.5x2.5” / Minion DHR II EXO TR - 27.5x2.4” Maxxis Minion DHF 3C EXO TR - 27.5x2.5” / Minion DHR II EXO TR - 27.5x2.4” Maxxis Minion DHF 3C EXO TR - 27.5x2.5” / Minion DHR II EXO TR - 27.5x2.4” Naben vorne/hinten DT 350 - 15x110mm, 28h, Torque Cap / DT 350 - 12x148mm, 28h (XD) DT 350 - 15x110mm, 28h, Torque Cap / DT 350 - 12x148mm, 28h (XD) i9 Torch Classic - 15x110mm, 28h, Torque Cap / i9 Torch Classic - 12x148mm, 28h (XD) Felgen E13 TRS + 30mm - 28h Santa Cruz Reserve 30 Carbon - 28h E13 TRS + 30mm - 28h Speichen DT Competition DT Competition Race DT Competition Preis 7.699,- Euro 9.199,- Euro 8.999,- Euro

Preis Rahmenset CC inkl. Dämpfer: 3.599,- Euro

Gewicht Strega XX1 Reserve: 13,2 kg (Größe M)

Weitere Informationen zum Strega von Juliana Bicycles findest du auf der Webseite.

Bilder: Sven Martin, Gary Perkin (Santa Cruz Bicycles)

