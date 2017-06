News der Woche – 22

Stephan Bernhard -

Die ultimative Challenge für diesen Sommer, ein sechsbeiniger Mick Fanning und die Erfindung von Hydrofoilriversurfing. Das alles und viel mehr gibt es in den News der Woche.

Die Challenge für diesen Sommer:

Poolslide like a Boss!!!

https://www.instagram.com/p/BUpNAkyjggz/?taken-by=austinkeen47

In Bali hat die Surfsaison begonnen

Das wurde spätestens letztes Wochenende klar, als solche Wellen über die Riffe Balis rollten:

https://www.instagram.com/p/BUon9OdlKQ8/?taken-by=balibelly

Die Wahrheit so schön wie nie in Szene gesetzt

Denn auch die besten Wellen auf Bali haben eine Schattenseite und die liegt oft nur knapp unter der Wasseroberfläche. Für alle, die jetzt nur Bahnhof verstehen: Wir sprechen von scharfen Riffen, die einiges an Haut kosten können, wenn man das Duell gegen eine Welle verliert. Das kann immer passieren, wie dieser Shot aus Canggu beweist. Aber so schön sind die Folgen eines Reef-Rubs selten in Szene gesetzt worden.

Narben machen eben doch sexy, oder nicht?

Der Takeoff der Woche

Mehr gibt es bei dieser Aktion nicht zu sagen.

https://www.instagram.com/p/BUscfRvjej-/?taken-by=harrisonsan

Riverfoilboarden ist geboren

Zumindest deuten diese Bilder von Kai Lenny irgendwo mitten in den USA an, dass Foilboards auch in einem Fluss ein geeignetes Board sein könnten.

Und zum Schluss...

eine Spinne, die den Namen Mick Fanning trägt. Warum oder wieso die Forscher der neuentdeckten Spezies den Namen des surfenden Superstars verpassten? Keine Ahnung, dürften wohl Surffans sein. Und damit sich alles wissenschaftlicher anhört wurde noch ein i hinzugefügt: Mickfanningi

Gestatten Fanning, Mick Fanning.

Und wer jetzt wissen will, wie nackt sich Alana Blanchard in ihrem neuesten Wrbeclip zeigt, der erfährt das in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de