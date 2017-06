News der Woche – 23 (Supersturm-Special)

Stephan Bernhard -

Diese Woche tobte weit im Süden des Atlantiks ein solch gewaltiger Supersturm, dass die Surfwelt auf Großes hoffen durfte. Man muss sagen: Sie wurde nicht enttäuscht!

Die Fakten des Supersturms:

Das Ungetüm bewegte sich von Brasilien aus nach Osten und türmte dabei mit Windböen in Hurrikanstärke bis zu 40 Fuß hohe Wogen auf dem offenen Ozean auf. Am 8. und 9. Juni erreichten die Lines dann die Küste Afrikas.

Das Swellmodell von Surfline zeigt, wie der Supersturm auf Afrika zustürmt.

Spotcheck Nummer 1: Skeleton Bay

Alan van Gysen, einer der bekanntesten Surffotografen im Süden Afrikas, sagte folgendes über die Swellvorhersage für die Tubemaschine in Namibia: "Es sollte so groß werden wie die größten Swells, die ich je in Skeleton Bay gesehen habe. Nur die Swellrichtung ist nicht ideal." Da Alan als einer der Kenner von Skeleton Bay gilt, stand sein Telefon auch nicht mehr still. "Es fühlte sich an, als ob jeder Pro meine Einschätzung zu dem Swell hören wollte", meinte Alan. Aber er behielt recht, denn der Spot sah am 8. Juni so aus:

https://www.instagram.com/p/BVF46P7DXU-/

Nochmal Skeleton Bay, weil...

es einfach zu schön war. Diesmal aber von oben gesehen. Ach übrigens: So schön diese Welle aussieht, so brutal ist sie auch. Bis zum Abend war wohl ein ganzer Berg gebrochener Boards zusammengekommen, und einige Surfer brachen sich mehr als nur ein Board. Außerdem ist eine exakte Wellenauswahl absolut essentiel: Denn wer in einen Closeout zieht, kommt erst am Ende des Points wieder an Land und braucht dann 45 Minuten zurück zum Takeoff-Punkt.

https://www.instagram.com/p/BVJvG0ugF_t/?taken-by=carvemag

Spotcheck Nummer 2: J-Bay

Südafrika bekam die volle Power des Supersturms zu spüren. Straßen wurden überflutet, Schulen geschlossen, und J-Bay war so on fire wie nie. Leider kamen nur wenige in den Genuss, sich an diesen Lines zu versuchen, denn ein kleiner Contest fand genau an diesem Tag in J-Bay statt. Allerdings galt auch hier, dass der Ozean am Ende der mächtigere ist, wie eine Anekdote aus dem Wettkampf beweist: Greg Emslie, einer der Teilnehmer, paddelte für seinen Heat in den Lineup oder versuchte es zumindest. Denn auf dem Weg tauchte ein gigantisches Freakset am Horizont auf und mähte Greg nieder. "Es hat mich mit voller Wucht auf das Riff genagelt, und als ich endlich wieder hoch kam und nach Luft schnappte, brach die nächste Welle auf mich nieder. Da wurde ich zum zweiten Mal auf das Riff gepresst und danach von der Strömung ewig weit den Point entlang gespült", berichtet Greg. Tatsächlich wurde er soweit abgetrieben, dass sein Heat schon aus war, als er sich zurück gekämpft hatte. Somit war der Contest für ihn vorüber.

Während anderswo Häuser unter Wasser standen, machte J-Bay sein Ding. Credit: Alan van Gysen / JBU Supertrial

Spotcheck Nummer 3: Bali

Tatsache ist, dass der Sturm noch keine Wellen nach Bali geschickt hat, aber er wird es tun. Denn der Supersturm wandert weiter an der Spitze Afrikas vorbei in den Indischen Ozean und wird dort weiter toben. Am 15. und 16. Juni sollen dann die ersten dicken Lines Bali erreichen. Zu erwarten sind Wellen wie sie schon Anfang der Woche dank eines anderen Swells in Padang Padang brachen und das sah so aus:

https://www.instagram.com/p/BU9g2wslfuy/?taken-by=thesatoshi

Nochmal Bali

Der Ritt ist einfach zu schön, um ihn nicht zu sehen. Außerdem eine gute Lektion in Sachen "Hochmut kommt vor dem Fall".

https://www.instagram.com/p/BVA1dMGDtmN/?taken-by=kookslams

Spotcheck Nummer 4: Fidschi

Ja, richtig gelesen, nach Indo ist nicht Schluss. Der Supersturm wird weiterziehen, südlich an Australien vorbei und rein in den Pazifik, um dort Wellen für Fidschi zu machen. Leider kommt der Swell aber erst am 18. Juni am Riff von Cloudbreak an - also ganz knapp nach dem Ende des World Tour Contests, der gerade dort läuft. Schade, denn ansonsten hätten wir vielleicht miterleben können, wie selbst Superstar Kelly Slater eine Abreibung im Ozean bekommt. In etwa so wie diese hier:

https://www.instagram.com/p/BVIvVWJgMI-/?taken-by=wsl

Und wer sich jetzt fragt, ob es...

irgendwo auf der Welt einen Surfpro gibt, der gerade nicht die Session des Jahres hat, dem müssen wir sagen: ja. Denn während es überall auf der Welt um Barrels geht, postet Surfpro (und Halbnacktstar) Ellie-Jean Coffey (in schwarz) zusammen mit Jacqueline Miller (Halbnacktstar) in Mexiko diesen Clip:

https://www.instagram.com/p/BVBwWxNlI4l/

Und zum Schluss...

der ultimative Beweis, dass sich Surfen und Babysitten zur selben Zeit nicht grundsätzlich gegenseitig ausschließen müssen:

Für ein effektives Zeitmanagement muss man eben kreativ sein.

Und wer noch nach der ultimativen Challenge für seinen Sommerurlaub sucht, der findet sie in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de