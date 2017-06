Nützliche Surf blogs, Youtube Kanäle und Facebook Gruppen 

Janine Reith -

Surf blogs, Youtube Channel und Facebook Gruppen zum Thema Surfen, das gibt´s gerade wie Sand am Meer. Da noch den Überblick zu behalten, um tatsächlich das heraus zu filtern, was uns wirklich interessiert? Fast wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Wir haben euch hier ein paar Blogs, hilfreiche Communities von Surfern und für Surfer herausgesucht und stellen sie euch wie folgt vor.

Facebook Communities:

Second Surf Equipment - hier findet ihr ALLES, was ihr zum Surfen braucht oder auch nicht. In dieser Gruppe wird gefachsimpelt, ver- und gekauft, was das Zeug hält. Bei einer Mitglieder Anzahl von rund 30.000 ist die Wahrscheinlichkeit, das loszuwerden, was du nicht mehr brauchst und dann das zu finden, was du schon lange suchst, nicht allzu gering.

VORSICHT! Leider gibt es auch viele, die nicht vom Fach sind und trotzdem rege mitreden. Natürlich bleibt da auch der ein oder andere Seitenhieb nicht aus.

Surftravellers - hier findet ihr alles, was sich um das Reisen mit Surfboard dreht. Trip Empfehlungen, Erfahrungen mit Airlines, Locals, Spots uvm. Neuester Trend: spontane Treffen auf Stop-Overs. Was immer euch also auf dem Herzen liegt oder Kopfzerbrechen über euren bevorstehenden Trip und dessen Planung bereitet - ein Post genügt.

Für die Bali Lover

Canggu Community - Rund 37.000 Mitglieder aus aller Welt stehen Rede und Antwort über das Leben und den Surfalltag auf Bali. Vor allem aber wird hier der Lifestyle in der Region um Canggu und örtliche Probleme diskutiert. Manchmal werden sogar Verbrechen aufgedeckt.

Bali Surfboards Buy and Sell - Ihr wollt die Surfboard Rental Gebühren gekonnt umgehen oder euer eigenes Surfboard verkaufen, tauschen oder verschenken? Ein neues, gebrauchtes Board vor Ort erwerben? Das ist eure Gruppe!

Für die Mädels unter euch

Dancers of the Ocean´s - in dieser Gruppe dreht sich alles um´s Surfen, die Bedürfnisse, sowie die Höhen und Tiefen, die das weibliche Geschlecht damit verbindet. Es werden Ängste diskutiert, Spot Tips gegeben, neueste Erfahrungen und Erkenntnisse geteilt, Bikini und Beauty Tips beschrieben und Freundschaften geschlossen.

Surf Blogs

auf travelonboards.de findet ihr coole Ideen zu Surf trips, spannende Erfahrungsberichte über sie und zudem Tips und Tricks gepaart mit news der Szene!

getwetsoon.de bedient die Yogi´s unter den Surfern. Hier gibt´s alles rund um Surfen und Yoga, wieso es so gut zusammenpasst und wohin ihr solltet, um es auf einem Trip miteinander zu verbinden. Es gibt aktuelle Buch - und Filmtipps, sowie einige Portraits mit interessanten Persönlichkeiten.

meerdavon.com zeigt euch, wohin ihr Reisen könnt und führt euch durch die Surfkultur und den damit verbundenen Lifestyle. In der Rubrik Surf Technik, könnt ihr euer know how aufbessern und als Gastautoren sogar selbst von euren Erlebnissen berichten.

seayousoon.de ist ein Surfblog für Frauen. Hier findest du nützliche Tips von Frauen, für Frauen, einen Surf-Bikini Shop und du erfährst, wie du deine Seele zwischen den Wellen baumeln lassen kannst. Reiseziele werden vorgestellt und verhelfen zur Inspiration für deinen nächsten Trip.

Youtube Channels:

Shred Show - alles über Surfboards und Interviews mit ihren Machern, sowie einigen Pro´s und deren Meinungen dazu.

iSurftribe - Eine surfende Familie testet Equipment, gibt Tips in Tutorials und verfilmt ihre Surfreisen in Video Blogs.

110 % Surfing techinques - Video Tutorials über Manöver und wie ihr sie am Besten verwirklichen könnt.

Janine Reith - Das bin ich, wie ich die Welt mit meinem Brett bereise, Profi´s Interviewe und in Tips und Video Blogs davon berichte.

Surfing X-Treme - veröffentlicht jede Woche neue Videos aus der Surf, Kite und Sup - Szene und gibt hilfreiche Tips und Einblicke in die Szene.

