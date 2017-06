Rock The Hill: Bike- und Musikfestival am Geißkopf

Vroni Weiß -

Im Bikepark MTB-Zone in Bischofsmais steigt dieses Wochenende das Rock The Hill Festival mit Bikeparkaction, Fahrtechnikkurse, Singletrail-Touren, Bike-Expo und jede Menge gute Musik! Alle Infos hier!

Rock The Hill 2017

Mitte Juni steht im Bikepark MTB-Zone am Geißkopf in Bischofsmais alles im Zeichen von Bike und Beats! Von 16-18. Juni 2017 wird das Rock The Hill-Festival alles für musikbegeisterte Mountainbiker bieten!

Tagsüber kann man auf dem Bike im Bikepark MTB-Zone mit seinen 13 Strecken, bei Fahrtechnikkursen für jedes Level, Singletrail-Touren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, E-Bike Programm mit Stefan Schlie sowie vielen weiteren Programmhighlights Spaß haben. Die Expo mit über 30 Ausstellern zeigt dabei die neuesten Teile aus der Bikeszene und bietet jede Menge Möglichkeiten zum Testen und Anfassen.

Aber auch abseits des Bikes kann man den Tag mit der ganzen Familie zum Beispiel auf der Sommerrodelbahn, beim Yoga oder 3D-Bogernparcour verbringen.

Abends steht dann alles im Zeichen der Musik: Am Freitag und Samstag Abend werden 12 Bands bei echtem Open Air Feeling die Stimmung anheizen! Nationale wie internationale Künstler wie zum Beispiel Chris Shiflett von den Foo Fighters oder Jay Bantley von Bad Religion werden den Geißkopf rocken!

Hier bekommst du einen Eindruck vom Rock The Hill:

Alle Infos zum Musik- und Bikeprogramm auf den nächsten Seiten!

Bikeprogramm

Samstag

9:30 Rock Om – Yoga am Geißkopf

you are one yoga class away from a good mood…deshalb verbinden wir gemeinsam Atmung und Bewegung zu einer festen Choreographie, genießen das Panorama und klinken uns vom Alltag aus! Alles was du braucht ist eine Matte (alternativ ein Badetuch), bequeme Kleidung und Lust auf Yoga! (by Manjoa Yoga)

10:00 Flow Tour

Mit einem erfahrenen Guide geht es auf die Trails rund um den Geißkopf. Du lernst besonders flowige Wege kennen, die Dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern werden.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

Geschulte Coaches helfen beim Verbessern der Fahrtechnik

10:15 Basis Fahrtechnik-Kurs

Richtiges Bremsen, Gewichtsverlagerung und Haltung auf dem Bike sind Inhalte dieses Kurses. Du lernst Dich und dein Bike noch besser kennen für noch mehr Spaß am Mountainbiken.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

10:30 Trail Tour

Nicht nur die gebauten Strecken im Bikepark bieten fahrtechnischen Anspruch. Wir zeigen dir einige spaßige Trails rund um den Geißkopf.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

10:45 Aufbau Fahrtechnik-Kurs

Du fühlst Dich auf deinem Rad wohl aber möchtest noch an Kurventechnik, Geländestufen und dem Befahren von Wurzeln arbeiten? Hier bist Du richtig.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

11:00 BOSCH Experience Rides – Fahrtechnik

Erlebe #uphillflow beim Rock the Hill Festival mit Bosch eBike Systems und Stefan Schlie. Du willst steile, verwurzelte Anstiege erfolgreich bewältigen und den #uphillflow spüren? Du lernst die richtige Unterstützung zu nutzen, neue Kurventechniken und viele weitere eBike-spezifische Techniken. Und in die Praxis übersetzen wir diese auf dem brandneuen Bosch eBike Uphill Flow Trail.

13:00 Zumba

Wenn dir Bewegung zu lateinamerikanischen Musik gefällt, dann bist du hier genau richtig. Nutze diese Stunde bei einfachen Schrittkombinationen, um einmal „hinein-zu-schnuppern“… (entfällt bei schlechtem Wetter)

13:30 Schrauberkurs

Wie Stelle ich mein Cockpit richtig ein, wie behebe ich eine Panne auf der Tour? Ich glaube mein Fahrwerk ist falsch eingestellt? Kann ich Reifen oder Bremsbeläge selbst wechseln? In diesem Workshop darf und soll gefragt werden was Du zum Thema MTB wissen willst. Ein Zweiradmechaniker-Meister beantwortet Deine Fragen. Bring gerne Dein eigenes Rad mit zum Workshop.

14:00 Flow Tour

Mit einem erfahrenen Guide geht es auf die Trails rund um den Geißkopf. Du lernst besonders flowige Wege kennen, die Dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern werden.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

14:15 Basis Fahrtechnik-Kurs

Richtiges Bremsen, Gewichtsverlagerung und Haltung auf dem Bike sind Inhalte dieses Kurses. Du lernst Dich und dein Bike noch besser kennen für noch mehr Spaß am Mountainbiken.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

14:30 BOSCH Experience Rides – Fahrtechnik

Erlebe #uphillflow beim Rock the Hill Festival mit Bosch eBike Systems und Stefan Schlie. Du willst steile, verwurzelte Anstiege erfolgreich bewältigen und den #uphillflow spüren? Du lernst die richtige Unterstützung zu nutzen, neue Kurventechniken und viele weitere eBike-spezifische Techniken. Und in die Praxis übersetzen wir diese auf dem brandneuen Bosch eBike Uphill Flow Trail.

14:30 Trail Tour

Nicht nur die gebauten Strecken im Bikepark bieten fahrtechnischen Anspruch. Wir zeigen dir einige spaßige Trails rund um den Geißkopf.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

14:45 Aufbau Fahrtechnik-Kurs

Du fühlst Dich auf deinem Rad wohl aber möchtest noch an Kurventechnik, Geländestufen und dem Befahren von Wurzeln arbeiten? Hier bist Du richtig.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

16:30 Pumptrack Race

Auf dem Pumptrack direkt am Forstgasthof ist auch dieses Jahr wieder was los. Wie in den letzten beiden Jahren wird um jede Sekunde gefightet. Sicher ist die Stimmung wieder absolut großartig und familiär. Red Bull sorgt für guten Sound gibt Dir was zu trinken aus.

Jede Menge Action beim Pumptrack Race

Hier kannst du dich für die Kurse anmelden!

Sonntag

Gegen verspannte Bikerkörper hilft Yoga

9:30 Rock Om – Yoga am Geißkopf

you are one yoga class away from a good mood…deshalb verbinden wir gemeinsam Atmung und Bewegung zu einer festen Choreographie, genießen das Panorama und klinken uns vom Alltag aus! Alles was du braucht ist eine Matte (alternativ ein Badetuch), bequeme Kleidung und Lust auf Yoga! (by Manoja Yoga)

10:00 Flow Tour

Mit einem erfahrenen Guide geht es auf die Trails rund um den Geißkopf. Du lernst besonders flowige Wege kennen, die Dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern werden.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

10:15 Basis Fahrtechnik-Kurs

Richtiges Bremsen, Gewichtsverlagerung und Haltung auf dem Bike sind Inhalte dieses Kurses. Du lernst Dich und dein Bike noch besser kennen für noch mehr Spaß am Mountainbiken.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

10:30 Trail Tour

Nicht nur die gebauten Strecken im Bikepark bieten fahrtechnischen Anspruch. Wir zeigen dir einige spaßige Trails rund um den Geißkopf.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

10:45 Aufbau Fahrtechnik-Kurs

Du fühlst Dich auf deinem Rad wohl aber möchtest noch an Kurventechnik, Geländestufen und dem Befahren von Wurzeln arbeiten? Hier bist Du richtig.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

11:00 BOSCH Experience Rides – Fahrtechnik

Erlebe #uphillflow beim Rock the Hill Festival mit Bosch eBike Systems und Stefan Schlie. Du willst steile, verwurzelte Anstiege erfolgreich bewältigen und den #uphillflow spüren? Du lernst die richtige Unterstützung zu nutzen, neue Kurventechniken und viele weitere eBike-spezifische Techniken. Und in die Praxis übersetzen wir diese auf dem brandneuen Bosch eBike Uphill Flow Trail.

13:30 Schrauberkurs

Wie Stelle ich mein Cockpit richtig ein, wie behebe ich eine Panne auf der Tour? Ich glaube mein Fahrwerk ist falsch eingestellt? Kann ich Reifen oder Bremsbeläge selbst wechseln? In diesem Workshop darf und soll gefragt werden was Du zum Thema MTB wissen willst. Ein Zweiradmechaniker-Meister beantwortet Deine Fragen. Bring gerne Dein eigenes Rad mit zum Workshop.

14:00 Flow Tour

Mit einem erfahrenen Guide geht es auf die Trails rund um den Geißkopf. Du lernst besonders flowige Wege kennen, die Dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern werden.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

14:15 Basis Fahrtechnik-Kurs

Richtiges Bremsen, Gewichtsverlagerung und Haltung auf dem Bike sind Inhalte dieses Kurses. Du lernst Dich und dein Bike noch besser kennen für noch mehr Spaß am Mountainbiken.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

14:30 BOSCH Experience Rides – Fahrtechnik

Erlebe #uphillflow beim Rock the Hill Festival mit Bosch eBike Systems und Stefan Schlie. Du willst steile, verwurzelte Anstiege erfolgreich bewältigen und den #uphillflow spüren? Du lernst die richtige Unterstützung zu nutzen, neue Kurventechniken und viele weitere eBike-spezifische Techniken. Und in die Praxis übersetzen wir diese auf dem brandneuen Bosch eBike Uphill Flow Trail.

14:30 Trail Tour

Nicht nur die gebauten Strecken im Bikepark bieten fahrtechnischen Anspruch. Wir zeigen dir einige spaßige Trails rund um den Geißkopf.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

14:45 Aufbau Fahrtechnik-Kurs

Du fühlst Dich auf deinem Rad wohl aber möchtest noch an Kurventechnik, Geländestufen und dem Befahren von Wurzeln arbeiten? Hier bist Du richtig.(by Happy Trails und Bikeschule MTB Zone)

Hier kannst du dich für die Kurse anmelden!

Musikfestival

Jede Menge fette Beats verspricht das Musikprogramm:

Freitag

Me First and the Gimme Gimmes

The Prosecution

LE FLY

Impala Ray

Cleo

Swallow’s Rose

Samstag

Itchy

Keller Steff Big Band

Marathonmann

Turbobier

Beisser

Take Of Your Shirts

Eintrittskarten und Leistungen

Festival-Wochenendticket: Vorverkauf 39,00 Euro - Abendkasse 49,00 Euro

Freitag-Tagesticket: Vorverkauf 25,00 Euro - Abendkasse 29,00 Euro

Samstag-Tagesticket: Vorverkauf 25,00 Euro - Abendkasse 29,00 Euro

Im Ticketpreis inbegriffen ist das Campen auf dem Zeltplatz (Freitag 12:00 bis Sonntag Nachmittag).

Kinder unter 14 Jahren: Freier Eintritt

Vorverkaufsstellen sind zum Beispiel die Touristinfo in Bischofsmais oder der Forstgasthof am Geißkopf.

Happy Faces beim Rock The Hill

© Primesports.de