Vroni Weiß -

Santa Cruz bringt mit dem Reserve den ersten selbst entwickelten und produzierten Carbon-Laufradsatz auf den Markt. Alle Infos zu den edlen Teilen und das Video von Danny MacAskill´s Auftrag die Felge zu zerstören hier!

Im Zuge mit dem Launch des 2018er Nomad stellen die Kalifornier auch einen neuen Carbon-Laufradsatz vor, den Reserve. Und der ist nicht etwa von einer anderen Firma produziert und einfach nur umgelabelt worden - nein - die edlen Teile wurden von Santa Cruz selbst konstruiert und produziert.

Die ersten Modelle wurden bereits im Oktober 2016 der Öffentlichkeit vorgeführt. Aber keiner bemerkte es. Im Video A Wee Day Out fährt Danny MacAskill bereits die Reserve Laufräder.

Nach Veröffentlichung des Videos wurde eine riesige Welle in den sozialen Medien erwartet, welche Laufräder Danny denn da fahren würde - aber: Nichts! Die Kalifornier waren fast schon ein wenig enttäuscht.

Ganz und gar nicht enttäuscht waren sie von der Haltbarkeit der Laufräder. Denn obwohl das Bike mehrmals von einem Heuballen überrollt, viele Tricks nicht wirklich sanft gelandet und damit die Prototypen einem echten Belastungstest unterzogen wurden, gab es keine Defekte. Der Entwickler von Santa Cruz plaudert aus dem Nähkästchen: "Wir hatten fünf Laufradsätze dabei. Aber es wollte einfach nichts kaputt gehen und der ganze Film wurde mit einem einzigen Satz gedreht."

Und jetzt setzt der Nobelhersteller noch einen drauf. Danny MacAskill wurde beauftragt die Reserve Felge zum brechen zu bringen, was sich offenbar nicht leicht gestaltete. Hier das Video zum ultimativen Härtetest:

https://www.youtube.com/watch?v=VfjjiHGuHoc&feature=youtu.be&utm_campaign=Reserve+Wheels&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=56889412&_hsenc=p2ANqtz-8CJIvL9n6OU9cIjVuyp1pvN2sGuKDbsouKGxOkMuAdghfS3MvcFq22bSqxkEZw_T0hGlZV_Viq_0pPasvL_uDM4m769A&_hsmi=56889412

Und auch in der Enduro World Series wurden die Laufräder bisher ohne einen Ausfall auf die Probe gestellt, genauso wie bei der 50:01 Crew, die ja bekanntlich nicht gerade materialfreundliche Dinge zeigen.

Was genau den Santa Cruz Reserve Carbon-Laufradsatz auszeichnet, erfährst du auf den nächsten Seiten.

Der Santa Cruz Reserve Carbon-Laufradsatz im Detail

Bevor die Neuentwicklung sich im Feldtest auf den Trails beweisen musste, wurden zahlreiche Labortests durchgeführt, die die Belastungen in der realen Mountainbikewelt darstellen sollten. Da die Laufradbauer von Santa Cruz die Standardtests der UCI nicht für aussagekräftig hielten, haben sie einen eigenen Felgentest eingeführt. Beim herkömmlichenTest werden immer beide Felgenhörner ohne Bereifung (also auch ohne Reifendruck) über ein Hindernis gerollt, was in der Realität allerdings überwiegend einseitig der Fall ist. Bei Santa Cruz wird ein einseitiger und scharfkantiger Einschlag simuliert, bei dem die Fallhöhe ca. 90 cm beträgt. Ebenso wird ein Reifen mit 1,8 bar und einfacher Karkasse montiert, um den "schlechtesten" Fall zu simulieren. Nachdem Santa Cruz schließlich einige Konkurrenzprodukte durch den eigenen Test gejagt hat, haben die meisten Felgen aufgrund des einseitigen Schlages entweder am Felgenbett nachgegeben oder der Nippelsitz ist durch die plötzlich auftretende hohe Speichenspannung ausgerissen. Daher wurden die Reserve Felge wie folgt aufgebaut:

Bevor die Reserve auf die Trails "mussten", wurden erstmal Labortests durchgeführt

Carbonverstärkungen für die Speichennippel sind nichts neues. Bei Santa Cruz platziert man diese jedoch auf der Oberseite der Felge und lediglich dort, wo gebohrt werden muss. Zum einen senkt das das Gewicht im Vergleich zu einer umlaufenden Verstärkung, zum anderen wird einem Ausreisen der Speichenlöcher entgegen gewirkt und gezieltes, zentriertes Bohren ermöglicht.

Die Carbon-verstärkten Speichenlöcher

Die Gewichteinsparung durch die nur gezielt gesetzten Verstärkungen der Speichenlöcher wird an anderer, wichtiger Stelle "reinvestiert". Die Felgenhörner wurden auf 3.5 mm verstärkt (das Mittelmaß auf dem Markt ist 2.7 mm), wodurch die Felge deutlich robuster und widerstandsfähiger zum Beispiel gegenüber Steinkontakt ist.

Dazu haben sie das Verhältnis von Felgenbreite zu -höhe neu überdacht und herausgefunden, dass dieses bei 1,5 : 1 für optimale Steifigkeit und zugleich Trailperformance liegt. Liegt das Verhältnis darunter, ist die Felge zu steif und damit unkomfortabel und "bockig". Im Umkehrschluss ist eine breite, aber zu niedrige Felge zu weich.

Die asymmetrische Konstruktion ermöglicht eine ausgewogeneren Winkel und somit Spannung der brems- und antriebsseitigen Speichen, was das Laufrad ausgewogener und haltbarer macht.

Ein im Vergleich zum Durchschnittslaufrad 30 % dickere Felge soll die Reserve widerstandsfähiger machen

Ausführungen

Die Reserve-Felgen sind in 27.5 Zoll in zwei Breiten und in 29 Zoll in drei Breiten erhältlich.

Der Laufradstatz wird mit DT Swiss 350 oder Industry9 Torch Naben aufgebaut. Also durchaus "Standard"-(wenn auch sehr edle)-Teile, was gerade die Wartung wie etwa ein Lagertausch definitiv erleichtert. Alles zusammen halten die DT Swiss Competition Race Speichen. Ebenfalls benutzerfreundlich sind die außenliegenden Sapim Alu Nippel.

Der Satz ist mit DT Swiss 350 oder Industry9 Naben erhältlich.

Key Facts

in zwei Laufradgrößen mit verschiedenen Breiten erhältlich

asymmetrische und hakenlose Felge

Versteifungen an den Nippelsitzen

Alle Laufräder werden von Hand eingespeicht

28 Loch, 3-fach gekreuzt

Lifetime Garantiewie auf alle Santa Cruz Produkte

24h-Turnaround (der Ersatz-LRS wird vor der Rückgabe versendet)

27 und 30 mm Felgenbreite bei 27,5 Zoll und 25, 27 und 30 mm bei 29 Zoll

Felge einzeln oder als Laufrad erhältlich

Gewicht: zwischen 1.587 und 1.811 Gramm je nach Laufradgröße und -breite. (siehe unten)

Verfügbarkeit, Preise und Gewicht

Die Reserve Laufräder werden ab 2. Oktober ausgeliefert und liegen preislich mit Dt Swiss 350 Naben bei 1.899,- € und mit Industry Nine Torch Naben bei 2.199,- €.

Gewicht (inklusive TL-Ventil und Felgenband):

Reserve 27, 27,5" mit DT 350: 1.677 Gramm

Reserve 27, 27,5" mit I9 Torch: 1.657 Gramm

Reserve 30, 27,5" mit DT 350: 1.751 Gramm

Reserve 30, 27,5" mit I9 Torch: 1.731 Gramm

Reserve 25, 29" mit DT 350: 1.607 Gramm

Reserve 25, 29" mit I9 Torch: 1.587 Gramm

Reserve 27, 29" mit DT 350: 1.755 Gramm

Reserve 27, 29" mit I9 Torch: 1.735 Garmm

Reserve 30, 29" mit DT 350: 1.831 Gramm

Reserve 30, 29" mit I9 Torch: 1.811 Gramm

Alle weiteren Informationen zu den Laufrädern findest du auf der Webseite von Santa Cruz Bicycles.

© Primesports.de