Surfpaare, die gemeinsam um die Welt touren! 

Janine Reith -

Nach den gestrigen News des Surfnachwuchses von Alana Blanchard und Jack Freestone, zeigen wir euch heute welche Surfpaare sonst noch auf Wolke Sieben tourt.

Quelle: Instagram

Connor O Leary und Stephanie Single

https://www.instagram.com/p/BEVb86HuPzv/?taken-by=connoroleary

Gerade noch hat Connor O Leary im Final Heat des Fiji Pro gegen Matt Wilko bewiesen, warum er goldrichtig ist in der World Tour. Seine Freundin Stephanie Single ist surft derzeit die Qualifying Series mit und hat ebenfalls eine vielversprechende Zukunft.

Tatiana Weston Webb und Jesse Mendes

https://www.instagram.com/p/5qigmznQfX/?taken-by=tatianawestonwebb

Hawaii meets Brazil - Das exotische Power Paar der Tour. Tatiana surft bereits die Championship tour erfolgreich mit, und gewann 2016 ihr erstes CT-Event (Vans Triple crown). Reisepartner Jesse Mendes kämpft noch um eines Spot in der Elite-Tour. Mit ein paar Tips von seiner Freundin, ist er sicher auch bald dabei!

Kanoa Igarashi und Teresa Bonvalot

https://www.instagram.com/p/BTzgDidlLk_/?taken-by=kanoaigarashi

Zwei der jüngsten und talentiertesten Surfer zusammen, als Paar mit on Tour. Kanoa schloss das Jahr mit einem beeindruckenden zweiten Platz bei Pipeline in 2016 ab und startete nicht weniger gut in das Neue. Seine Freundin Teresa Bonvalot lernte er auf einem Event der Qualifying Series kennen. Dort ist sie gerade am durchstarten ist. Teresa gilt als eines der vielversprechendsten Talente am europäischen Surfhimmel.

Die Eleograms

https://www.instagram.com/p/BUykD6SAvTA/?taken-by=monycaeleogram

Monyca und Ola Eeogram, wahrhaft eine kleine Traumgeschichte. Beide wuchsen in der selben Straße auf, schafften den Sprung ins Profi-Surf Business und heirateten. Zwischen Surf trips für ihre Sponsoren wohnen sie gemeinsam auf Kauai.

Bruna Schmitz und Dane Zaun

https://www.instagram.com/p/BTZnspnDz3d/?taken-by=brunasschmitz

Und gleich noch ein verheiratetes Paar: Bruna Schmitz und Dane Zaun. Die brasilianische Surferin und ihr Freund und Free-Surfer Dane Zaun verbrachten beide einige Jahre auf Tour. Schmitz surfte neben ihrer Model Karriere zwei Jahre die Elite-Tour mit. Und auch Freund Dane surfte einige der Events in der Qualifying Series. Beide konzentrieren sich aber bereits seit geraumer Zeit auf Ihre Karriere als Free Surfer und reisen ganz Honey-Moon-like um die Welt.

Und jetzt Vorhang auf für das wohl berühmteste aller Surfpaare am Horizont:

Jack Freestone und Alana Blanchard

https://www.instagram.com/p/BVyFl2qnY2b/?taken-by=alanarblanchard

Seit gestern wissen wir:

Alana Blanchard ist schwanger und das junge Paar erwartet einen kleinen Surferboy. Vier Jahre gehen die beiden ihrer Leidenschaft für´s Surfen bereits gemeinsam nach. Gegen Ende des Jahres wird es einer mehr, der mit Ihnen um die Welt surft.

© Primesports.de