Felix Schäfer -

Volcom ist auf der Suche nach inspirierten Menschen, die keinen Bock mehr auf ihren langweiligen 9-to-5-Job haben, sondern ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen. Bist du so jemand? Dann unbedingt weiterlesen!

Volcom ist auf der Suche nach 15 Menschen, die bereit sind, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Das Brand aus Kalifornien hat offiziell ihre #ThisFirst-Kampagne gelauncht. Eine globale Initiative mit dem Ziel, die inspiriertesten und passioniertesten Bewerber zu finden, denen die Möglichkeit geboten wird, ihre normalen Jobs an den Nagel zu hängen und sich auf die eine Sache zu konzentrieren, die sie wünschten, die ganze Zeit machen zu können.

Die traditionelle Bewerbung wird dabei über den Haufen geworfen. Stattdessen müsst ihr, wenn ihr euch angesprochen fühlt, nur die eine Frage beantworten: Was wollt ihr an erste Stelle in eurem Leben setzen? Werdet kreativ und ladet eure Antwort als Foto oder Video auf Instagram, Facebook oder auf Volcom.com hoch. Beeilt euch und werft euren Hut noch bis zum 21. Juni in den Ring!

