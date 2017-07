Big Wave: Grünes Licht für Puerto Escondido Challenge!

Janine Reith -

...und kein geringerer als Peter Mel selbst, der seinen Job als Comissioner der Big Wave World Tour im März diesen Jahres an den Nagel hängte, wird mit von der Barrel Party in Puerto Escondido sein!

so sah Puerto Escondido heute Morgen aus:

https://www.instagram.com/p/BXJDHT9As4A/?taken-by=peter_mel

Am Montag den 31.Juli 2017 gibt´s Live action aus Mexiko beim Stop der Big Wave World Tour in Puerto Escondido. Vorausgesagt sind Wellen mit bis zu 25 Fuß (ca. 8m) Höhe. Und wir sprechen hier nicht von Wasserbergen, wie wir sie aus Nazaré, Portugal kennen, die Rede ist von richtigen Barrels. Heftige hohle Tubes, in welche die meisten von uns rund drei mal reinpassen würden. Wer da nicht einschaltet, ist fast schon so verrückt, wie die Surfer, die diese Monster Wellen bezwingen.

Aber noch einmal zurück zu Peter Mel. Vier Jahre war er nach seiner Surf-karriere für die WSL als Comissioner der Big Wave Worldtour (BWT) tätig. Im März diesen Jahres entschied er sich aber gegen den Job und für die Action, gibt somit in Puerto Escondido im Alter von über 40 Jahren erneut sein Debüt im Big Wave Surfen. Legend!

Neben ihm surfen 23 weitere Größen des Big Wave Surfen in Puerto Escondido

So werden die Heats der ersten Runde aussehen:

1: Grant Baker (ZAF), Billy Kemper (HAW), Cristian Merello (CHL), Trevor Carlson (HAW), Nathan Florence (HAW), Angelo Lozano (MEX)

2: Greg Long (USA), Will Skudin (USA), Makuakai Rothman (HAW), Peter Mel (USA), Jimel Corzo (MEX), Coco Nogales (MEX)

3: Pedro Calado (BRA), Nic Lamb (USA), Kai Lenny (HAW), Tom Lowe (GBR), Rusty Long (USA), Jose Ramirez (MEX)

4: Jamie Mitchell (AUS), João de Macedo (PRT), Francisco Porcella (ITA), Damien Hobgood (USA), Rogercin Ramirez (MEX), Oscar Moncado (MEX)

Zum Live Stream geht´s hier: WATCH Puerto Escondido Challenge LIVE

