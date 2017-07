Dein eigenes Surfbrett aus Holz bauen im Workshop mit Arbo!

Janine Reith -

Keine Lust auf Mainstream Surfbrett? Dann ist das hier vielleicht was für euch! Paul von Arbo Surfboards bietet wieder Workshops an, in denen ihr euer eigenes Surfboard aus Holz bauen könnt!

Dein eigenes Surfbrett aus Holz mit Arbo im Workshop

In nur drei Tagen kommt ihr so zu eurem eigenen Surfbrett aus Holz - Natürlich wird das Ganze von den Augen des Profi´s beobachtet, sodass ihr am Ende nicht nur mit einem Stück Holz hinaus paddelt.

Arbo Surfbretter aus Holz zum selber bauen

Im Kurs enthalten sind der Unterricht, die Unterstützung während des Prozesses und das nötige Material um dein Meisterstück zu fertigen. Alle Werkzeuge werden dir zur Verfügung gestellt, gerne können aber auch eigene Hobel, Sägen, Akkuschraube etc. mitgebracht werden. Nicht inklusive sind Finnboxen, Leashplugs und Entlüftungsventile, können aber zum Selbstkostenpreis erworben werden.

Laminieren könnt ihr das Brett dann eigenständig zu Hause. Paul wird euch im Workshop zeigen wie´s geht! Alle Materialien dafür könnt ihr im Workshop erwerben.

Termine

August 4.-6. /Berlin

August 11.-13. /Berlin with langbrett/patagonia auf dem surf film fest berlin

September 11.- 30 Cornwall/uk

Oktober 4.-15. Sligo/ Irland

Oktober 20.-22. Bremen

Oktober 27.-29. Bremen oder Hamburg

