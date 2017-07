Die Rettung vor dem Aus: Enduro2 in Davos findet statt

Laurenz Utech -

Nach dem Konkurs des Veranstalters stand das Rennen kurzzeitig vor dem Aus. Nun gibt es einen neuen Veranstalter und es wird stattfinden! Alle Infos dazu findest du hier.

Innerhalb kurzer Zeit waren die Startplätze für das Enduro2 in Davos ausverkauft. Doch bald darauf stand das Rennen vor dem Aus – die englische Veranstalterfirma war Konkurs. Nun nimmt die Bike Academy die Zügel in die Hand und führt das Zweimann-Enduro-Rennen in Eigenregie durch. Wenige Startplätze sind sogar noch zu haben!

Wer Lust hat mal auf solch wunderbaren Trails zu racen, der hat beim Enduro2 die Möglichkeit dazu.

Enduro2-Rennen kann stattfinden

Nach dem Erfolg des Enduro2 im französischen Les Arcs, baute die Firma Trans-Savoie mit Davos das Rennen auf eine Mini-Serie aus. Die Startplätze für Davos und meist als Package mit Les Arcs, waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Die Freude der Enduro-Fans hielt allerdings nicht lange, denn die englische Firma meldete Konkurs an und die ersatzlose Streichung des Rennens in Les Arcs. Für Davos hiess es, man suche nach einer Möglichkeit das Rennen durchzuführen.

Diese Möglichkeit wurde gefunden: Die Bike Academy Davos, die vor dem Konkurs des Veranstalters schon als Partner vor Ort, mit von der Partie war, bekam nun die Erlaubnis der Administratoren-Firma, das Rennen in Davos aus der Konkursmasse zu lösen und unter gleichem Namen und am selben Datum durchzuführen. Als unterstützender Partner sind die Davos Klosters Mountains sowie die Destination Davos Klosters mit an Bord. Auch hat die Sportkommission eine definierte Defizit-Garantie gesprochen, so dass der ersten Enduro2 Austragung in Davos nichts mehr im Wege steht.

Jetzt Startplätze sichern

Die Administratorenfirma Begbies-Traynor sendete bereits im Frühjahr E-Mails an die Teilnehmer, mit der Bitte, ihre Teilnahme für Davos zu bestätigen und der Firma zu erlauben die Kontaktinformation an die Bike Academy weiterzuleiten. Wer das noch nicht gemacht hat und noch immer beim Enduro2 in Davos teilnehmen möchte, soll das dringlichst tun. Durch diesen Konkurs haben auch ein paar wenige Teams ganz auf den Start in Davos verzichtet, weswegen ein paar wenige Team-Startplätze wieder frei wurden.

Enduro2 ist ein Rennen mit besonderem Format: Es wird in 2er-Teams gefahren und das 100% auf Sicht.

Wer also Interesse hat, mit seinem Riding Buddy drei Tage lang auf den besten Trails in und um Davos Enduro-Rennen zu fahren, meldet sich möglichst schnell unter folgender Email-Adresse: enduro2@bike-academy.ch.

Weitere Infos zum Rennen findest du auf der Website des Veranstalters!

Text & Bilder: Enduro2

© Primesports.de