Globaler Paddle out für Jack O’Neill – Erfinder des Wetsuit

Jack O’Neill, der Erfinder der Wetsuits und Gründer der Marke O’Neill starb im vergangenen Monat an natürlichen Folgen im Alter von 94 Jahren. Demnächst wird es einen globalen Paddle Out in Gedenken an ihn geben.

Am Sonntag, den 9. Juli und am Montag den 10. Juli, wird der globale Paddle Out zu Ehren Jack O’Neill stattfinden. Rund um den Globus versammeln sich Surfer um an den Gründer des Wetsuit zu gedenken. An insgesamt 8 internationalen Locations und Surfspots von Jeffreys Bay bis in Jack´s Heimat Kalifornien sind alle Wichtigen Spots vertreten, an denen Surfer gemeinsam von dem ihm abschied nehmen können.

In Südafrika, Jeffreys Bay wird auch der langjährige O’Neill Team Rider Jordy Smith mit vor Ort sein. Treffpunkt ist 8.30 Uhr am Lower Point Parkplatz.

In Santa Cruz wird er am Pleasure Point, in der Nähe von Jack O’Neill´s Haus stattfinden.

Jack O’Neill verhalf Surfern mit der Erfindung des Wetsuit dazu, unzählige neue Spots in kälteren Gebieten zu surfen und mithilfe der Anzüge länger im Wasser bleiben zu können. Durch ihn wurde das Surfen zu einer Sportart, die das ganze Jahr über betrieben werden kann.

Mehr Info´s zu Jack O'Neill findet ihr auf der Memorial Seite, die O'Neill zum Gedenken an Ihn eingerichtet hat.

Hier noch die genauen Daten für den Paddle out:

9. Juli

Frankreich

Sonntag 19:00 Uhr

Plage De La Chambre D’amour, Anglet

Anglet, Frankreich

9. Juli

Niederlande

Sonntag 19:00 Uhr

Scheveningen Beach Stadion

Scheveningen, Niederlande

9. Juli

Belgien

Sonntag 19:00 Uhr

Surfers Paradise

Knokke-Heist, Belgien

9. Juli

UK

Sonntag 18:30 Uhr

Great Western Beach

Newquay, UK

9. Juli

Kanada

Sonntag 10:30 Uhr

Cox Bay

Tofino, Kanada

9. Juli

USA

Sonntag 11:00 Uhr

Pleasure Point

Santa Cruz, USA

10. Juli

Australien

Montag 7:30 Uhr

Freshwater Beach

Manly, NSW, Australien

10. Juli

Südafrika

Montag 8:30 Uhr

Point Beach Jeffreys Bay

Jeffrey’s Bay, Südafrika

