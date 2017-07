Felix Schäfer -

Hiroto Ogiwara ist erst 11 Jahre alt und verfügt schon jetzt über Tricks, die ihn bald schon weit nach vorne bringen könnten. Sieht so unsere Zukunft aus?

Das Level im Contest-Snowboarden ist in den letzten Jahren durchs Dach geschossen und heute sind Tricks Standard, die wir uns vor einigen Jahren noch nicht vorstellen und für unmöglich gehalten hatten. Um auf diesem Level mitfahren zu können, muss man früh beginnen und ernsthaftes Commitment an den Tag legen. Hiroto Ogiwara ist gerade mal elf Jahre alt und scheint sich auf direktem Weg dorthin zu bewegen. Das nötige Selbstvertrauen, sich über große Kicker zu schmeißen, mag er noch seiner kindlichen Unbedarftheit verdanken, aber sind wir mal ehrlich: Wenn er jetzt schon so easy diese Features fährt, wie wird das erst in ein paar Jahren aussehen? Man darf gespannt sein, welchen Weg der junge Japaner einschlagen wird und was wir in Zukunft von ihm hören werden.

