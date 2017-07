Jetzt am Kiosk: Prime Surfing #10!

Stephan Bernhard -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Prime Surfing Nr. 10 ist da! Die Ausgabe für alle, die sich gerne quälen, wenn als Dank dafür endlose Paddelpower für dreistündige Surfsessions winken. Denn fit macht ein Surftrip einfach mehr Spaß, und wir zeigen euch, wie ihr diesen Sommer in die Surfform eures Lebens kommt.[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Who is hot and who is not? Wir haben die besten Surfer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz unter die Lupe genommen.