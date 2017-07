News der Woche – 26

Stephan Bernhard -

Diese Woche haben wir unglaubliche Wellen an allen Ecken der Welt und den Beweis, dass manche für ein gutes Foto wirklich alles geben.

In der letzten Woche gab es unglaubliche Wellen

Und zwar nicht nur an einem Spot, sondern an einigen Küsten rund um den Globus. Beginnen wir unsere Tour in Tahiti. Da gab es nämlich den ersten echten Swell der Saison in Teahupoo und der sah so aus:

In Sachen Perfektion kam aber kein Spot...

an die Wellen der Gold Coast an Australiens Ostküste heran. Da meinten einige Locals nämlich, dass sie solche Bedingungen noch nie im Leben gesehen hatten. Und das sah so aus:

Auch in Mexiko gab es dicke Wellen, aber...

leider wimmelte es im Lineup von Puerto Escondido nur so vor Krokodilen. "Eines von 3 Metern Länge war direkt vor dem Lifeguard-Turm von Puerto Escondido und ein zweites wurde in La Punta, einem Point in einem Kilometer Entfernung, gefangen", heißt es von Augenzeugen vor Ort. Klar dass es im Süden von Mexiko schon immer Krokodile gab. Im Lineup waren sie aber noch nie ein Thema. Warum also jetzt? Der Grund ist die Regenzeit, während der viel Wasser aus den Lagunen ins Meer fließt und manchmal auch ein Krokodil mitreißt. Wenn die also irgendwo im Lineup auftauchen, wollen sie selbst auch wieder am liebsten an Land und denken nicht an Beutejagd, sagen manche. Ein Local erklärte sogar: "Ist ganz normal, kein Grund sich Sorgen zu machen." Die Wellen war übrigens in den letzten Tagen auch nicht ganz ungefährlich in Puerto Escondido:

Kelly Slater hat auch wieder eingeladen

Und diesmal war es Mick Fanning, der ihn auf seiner Ranch besuchen durfte, um Kellys eigenen Wavepool zu testen. Klar dass für Mick aka "White Lightning", der als der schnellste Surfer der Welt gilt, die dahinrasende Tube fast schon spielerisch leicht zu surfen war. Tatsächlich sieht es so aus, als ob Mick sogar auf die Bremse steigt, damit er der Tube nicht davon surft.

Und zum Schluss...

die Pose der Woche und der Beweis, dass manche für ein gutes Foto wirklich alles geben.

Und wer wissen will, wie der unglaublichste Abflug der letzten Woche aussah, der findet diesen in den News der Woche von letzter Woche.

