Felix Schäfer -

Zeit für einen neuen Rider Insider mit K2 Snowboarding! Diesmal bekommt ihr einige Insights in die Gedankenwelt und das Leben von Jake Kuzyk, welche Gerichte er kochen kann und was er dabei für Musik hört.

Jake lässt sich schwer beschreiben und auf keinen Fall in eine Schublade stecken. Er ist schon so lange ein wichtiger Bestandteil von K2 Snowboarding, dass es schwierig ist, seinen Einfluss auf Snowboarden und das K2-Team in Worte zu fassen. Also lassen wir Blake Paul das lieber erledigen: "Jake ist ein sehr cleaner, präziser und korrekter Mensch. Ein echter Profi mit Hang zum Akribischen, was sich auf und abseits des Snowboards zeigt. Schaut ihn euch an und ihr werdet sofort erkennen, was für ein guter Kerl er ist."

5 Dinge, die du am Morgen zuerst erledigst?

Wasser trinken

Duschen

Kaffee trinken

E-Mails lesen

Meine Bude aufräumen

Jake am Boreal Mountain | © K2 Snowboarding

5 Bands, die du momentan hörst?

Talking Heads

Arthur Russell

Depeche Mode

Fleetwood Mac

Cocteau Twins

>> 5 Lieblingsgerichte, Herbst-Essentials

5 Lieblings-Gerichte, die du auch kochen kannst?

Rührei mit Bagel

Smoothie

Nudeln mit Pesto

Salate in allen Variationen!

Genauso wie Sandwiches

Jake spricht sich mit K2-Fotograf Colton Jacobs in Mt Hood ab | © K2 Snowboarding

5 Essentials für den Herbst?

Fernsehapparat

Fleexce-Zipper

Heißer Kaffee

Geduld

Kino

>> Was bringt der Herbst?

Die 5 besten Dinge über den Herbst in Vancouver?

Milde Temperaturen

Ramen (die japanischen Nudeln)

Phó-Suppe

Skateboarden

Wieder mehr Zeit zum Lesen

5 Tricks, die dich einen Buchstaben bei S.K.A.T.E. kosten?

Nollie Heel Flip

Frontside Flip

Switch Backside Heelflip

Heelflip Shove It

Switch Heelflip Shove It

5 Homies, 1 Van, 1 Location - wo geht's hin?

Wo es hingeht ist mir egal, aber die Crew besteht auf jeden Fall aus:

Blake Paul

Cole Navin

Dillon Ojo

Danimals

Darrell Mathes

Jake's Setup

K2 Happy Hour und Formula

As seen on http://blog.k2snowboarding.com

>> Mark Wilson's Rider Insider

Mark Wilson ist der erste Teamfahrer von K2, der ein "Rider Insider" bekommen hat und euch einen Einblick in seine Gedankenwelt gibt. Taucht ein!

K2's Rider Insider mit Mark Wilson

Der lautlose Killer. K2 Snowboard-Teamfahrer Mark Wilson ist ein Ripper der leisen Töne aus dem Norden Minnesotas. Seine frühen Jahre hat er jedoch im tropischen Hawaii verbracht, bevor er sich in den kalten Norden der USA aufgemacht hat. Mark’s ruhige Art zeigt sich in allem, was er tut. Egal, ob er dir ein Essen kocht, auf seinem Rad durch Portland cruist oder auf sein Brett steigt. Mark ist die Art von Freund, die du um fünf Uhr in der Früh für eine Street-Mission aus den Federn klingeln kannst. Seine Arbeitsmoral ist unglaublich und er pusht sich härter als die meisten anderen und bleibt dabei immer so freundlich und ruhig, wie man es sich nur vorstellen kann. Mit der folgenden Liste bekommt ihr einen Einblick in Mark’s Gedankenwelt und eine erste Ausgabe von K2’s RIDER INSIDER.

5 Dinge, die du am Morgen zuerst erledigst?

Den Wecker snoozen

Kaffee kochen

Smoothie trinken

frühstücken

duschen

5 Songs, die du im Moment am liebsten hörst?

5 Lieblings-Gerichte, die du auch kochen kannst?

Vegetarisches Rührei: Eier und EINE MENGE Gemüse

Fisch-Burritos

verschiedene Smoothie-Variationen

To-go-Sandwiches

Salate

5 unverzichtbare Dinge für Sommer-Snowboarden?

Sonnencreme!

Literweise Wasser

Sonnenbrille oder Goggle sind ein absolutes Muss!

Wachs

Regenjacke… Hey, man weiß nie.

>> Auf der nächsten Seite könnt ihr euch Mark's aktuelles Setup anschauen.

As seen on http://blog.k2snowboarding.com

Mark Wilson – Setup

K2 Fastplant

K2 Fastplant | © K2 Snowboarding

Längen: 151, 154, 157, 160, 156 Wide, 159 Wide, 162 Wide

Empfohlenes Rider-Gewicht in kg: 49 bis 77+

Freestyle Baseline™

Bambooyah™ Blend

Tweekend™

Ollie Bar™: Carbon-verstärkter Mittelteil für mehr Pop

Inked Glass

True Twin Outline

Einsatzbereich: Park, Freestyle

K2 Formula

K2 Formula - Black | © K2 Snowboarding

Größen Men: S (EU 33-36), M (EU 36-41,5), L (EU 40,5-44,5), XL (EU 44,5-50)

Größen Women: S (EU 33-36), M (EU 36-41,5), L (EU 40,5-44,5)

Größen Kids: JR XS (EU 29-33,5), JR S (EU 34-38)

Two-Strap-System

Airlock™-Technologie

Abgeschrägtes Fußbett

Pro-Fusion™-Chassis

Farben: Black, Autumn Red, Olive

K2 Darko

K2 Darko, Crimson | © K2 Snowboarding

Größen: US 7-13, EU 39,5-48

Boa®Conda™ Schnürsystem

Intuition™ Control Foam 3D Innenschuh

Innenschuh NEU: Street-Lite -Außensohle

-Außensohle 3D-geformtes EVA-Fußbett

Formbare interne J Bars

Einsatzbereich: Park, Freestyle

© Primesports.de