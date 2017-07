Rider Insider: K2’s Mark Wilson

Felix Schäfer -

Mark Wilson ist der erste Teamfahrer von K2, der ein "Rider Insider" bekommen hat und euch einen Einblick in seine Gedankenwelt gibt. Taucht ein!

Der lautlose Killer. K2 Snowboard-Teamfahrer Mark Wilson ist ein Ripper der leisen Töne aus dem Norden Minnesotas. Seine frühen Jahre hat er jedoch im tropischen Hawaii verbracht, bevor er sich in den kalten Norden der USA aufgemacht hat. Mark’s ruhige Art zeigt sich in allem, was er tut. Egal, ob er dir ein Essen kocht, auf seinem Rad durch Portland cruist oder auf sein Brett steigt. Mark ist die Art von Freund, die du um fünf Uhr in der Früh für eine Street-Mission aus den Federn klingeln kannst. Seine Arbeitsmoral ist unglaublich und er pusht sich härter als die meisten anderen und bleibt dabei immer so freundlich und ruhig, wie man es sich nur vorstellen kann. Mit der folgenden Liste bekommt ihr einen Einblick in Mark’s Gedankenwelt und eine erste Ausgabe von K2’s RIDER INSIDER.

5 Dinge, die du am Morgen zuerst erledigst?

Den Wecker snoozen

Kaffee kochen

Smoothie trinken

frühstücken

duschen

5 Songs, die du im Moment am liebsten hörst?

5 Lieblings-Gerichte, die du auch kochen kannst?

Vegetarisches Rührei: Eier und EINE MENGE Gemüse

Fisch-Burritos

verschiedene Smoothie-Variationen

To-go-Sandwiches

Salate

5 unverzichtbare Dinge für Sommer-Snowboarden?

Sonnencreme!

Literweise Wasser

Sonnenbrille oder Goggle sind ein absolutes Muss!

Wachs

Regenjacke… Hey, man weiß nie.

As seen on http://blog.k2snowboarding.com

Mark Wilson – Setup

K2 Fastplant

K2 Fastplant | © K2 Snowboarding

Längen: 151, 154, 157, 160, 156 Wide, 159 Wide, 162 Wide

Empfohlenes Rider-Gewicht in kg: 49 bis 77+

Freestyle Baseline™

Bambooyah™ Blend

Tweekend™

Ollie Bar™: Carbon-verstärkter Mittelteil für mehr Pop

Inked Glass

True Twin Outline

Einsatzbereich: Park, Freestyle

K2 Formula

Größen Men: S (EU 33-36), M (EU 36-41,5), L (EU 40,5-44,5), XL (EU 44,5-50)

Größen Women: S (EU 33-36), M (EU 36-41,5), L (EU 40,5-44,5)

Größen Kids: JR XS (EU 29-33,5), JR S (EU 34-38)

Two-Strap-System

Airlock™-Technologie

Abgeschrägtes Fußbett

Pro-Fusion™-Chassis

Farben: Black, Autumn Red, Olive

K2 Darko

Größen: US 7-13, EU 39,5-48

Boa®Conda™ Schnürsystem

Intuition™ Control Foam 3D Innenschuh

Innenschuh NEU: Street-Lite -Außensohle

-Außensohle 3D-geformtes EVA-Fußbett

Formbare interne J Bars

Einsatzbereich: Park, Freestyle

© Primesports.de