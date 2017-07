Felix Schäfer -

Man denkt, Scott Stevens hat uns alles gezeigt, was an Tricks in seinem Kopf herumschwirrt. Doch wieder einmal überzeugt er uns vom Gegenteil.

Die Augenblicke, in denen man Scott ohne irgendein Brett an den Füßen antrifft, müssen ziemlich selten sein. Und wenn man immer davon spricht, dass Snowboarder und Skateboarder ihre Umgebung anders betrachten als ihre Mitmenschen, immer auf der Suche nach Spots und fahrbaren Features sind, dann muss man bei Scott noch einmal eine andere Ebene einbauen. Denn er betrachtet nicht nur seine Umwelt anders, sondern auch das Brett an den Füßen auf eine Weise, die einzigartig ist. Selbst unter trick-freudigen Fahrern. In seinem Season-Edit dürfen wir Mr. Stevens wieder einmal mit ungläubigem Staunen dabei zusehen, was er am liebsten macht.

