Suzuki Nine Knights 2017: Rückkehr an den Reschen

Laurenz Utech -

Der Suzuki Nine Knights kehrt für 2017 mit einem erweiterten Kurs an den Reschenpass zurück! Alle Infos zum spektakulären Freeride-Event findest du vorab hier.

Nach der überaus gelungenen Reschenpass-Premiere im Vorjahr kehrt der Suzuki Nine Knights MTB mit einem neuen, noch beeindruckenderen Kurs nach Südtirol zurück. Szene-Stars wie Sam Reynolds (GBR), Nicholi Rogatkin (USA), Szymon Godziek (POL), Antoine Bizet (FRA), Nico Scholze (GER), Clemens Kaudela (AUT) und Tobi Wrobel (GER) finden sich zu der einwöchigen Supersession vom 4. bis 9. September 2017 im Vinschgau ein. Dort treffen sie auf die Gewinner des „FOCUS Become a Knight“-Online-Videocontests, bei dem sich junge Talente ab sofort um die Teilnahme an dem legendären Mountainbike-Event bewerben können.

Auch in diesem Jahr findet der Suzuki Nine Knights Contest wieder am Reschenpass statt. Dazu wird der Kurs aus dem Vorjahr noch erweitert.

Erweiterter Kurs mit neuen Elementen

Der Brite Sam Reynolds plant den Kurs wieder gemeinsam mit den Österreichern Andi Brewi und Clemens Kaudela von Balzamico Trail Design. Dabei bauen sie auf dem Erfolg vom letzten Jahr auf. Die neue, noch vielseitigere Strecke kombiniert flowige Lines mit progressiven Freestyle-Elementen und bietet zahllose Möglichkeiten, lange Runs und schwierige Tricks zu verknüpfen. Der Parcours an der Haideralm setzt sich aus einer längeren Flow-Line, einer neuen Big-Bike-Jump-Line und vier unterschiedlichen Kickern zusammen. Diese Elemente sollen das Mountainbiken in neue Höhen katapultieren!

Der Kurs des Suzuki Nine Knights wird von Sam Reynolds (Darkfest) gebaut.

„Das Gelände am Reschenpass hat sich beim Suzuki Nine Knights MTB 2016 bestens bewährt. [...] Auf diesem soliden Fundament können wir jetzt aufbauen. Unser massives neues Setup wird sicher einige nie zuvor gesehene Tricks und noch kreativere Linien ermöglichen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Bau zu beginnen!“

- Sam Reynolds

Suzuki Nine Knights MTB 2017 - Trailer

Freeride-Sponsorenvertrag & Wildcards

Der „FOCUS Become a Knight“-Online-Videocontest ermöglicht es zwei Amateur- oder Profi-Mountainbikern, zu den eingeladenen Athleten zu stoßen. Zusätzlich gibt es für einen von ihnen ein einjähriges Sponsoring von FOCUS Bikes zu gewinnen. Der Sponsorenvertrag geht an den Einsender in der „Freeride“-Kategorie, der FOCUS Bikes am meisten begeistert.

Olly Wilkins war 2016 der Gewinner der Wildcard. Wer wird es in diesem Jahr schaffen?

Gesucht ist ein talentierter, bislang noch nicht gesponserter Fahrer mit herausragendem Freeride- und Big-Bike-Können! In der zweiten Kategorie „Open“ kann man Videos mit seinen besten Dirt-Jumps, Slopestyle-Tricks oder Freeride-Lines einreichen.

Einsendeschluss für die Videos ist der 22. August 2017. Detaillierte Infos unter nineknightsmtb.com.

Patrick Schweika mit mächtig viel Style bei der 2016er Ausgabe des Suzuki Nine Knights.

Public Contest Day

Ihren Höhepunkt findet die einwöchige Film- und Foto-Session im Public Contest Day am Samstag, 9. September 2017. Hier werden sicher einige der spektakulärsten MTB-Tricks aller Zeiten zu sehen sein. Also Sonnencreme einpacken und ab zum Showdown an den Reschenpass in Südtirol, Italien!

Der Weltrekord von Klemens Kaudela in der Quarterpipe im letzten Jahr bleibt unvergessen!

Text & Bilder: Suzuki Nine Knights PR

© Primesports.de