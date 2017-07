Volcom’s „True to this“. Was bedeutet „this“?

Felix Schäfer -

Was ist es, das einen immer wieder aufstehen lässt, egal wie oft du dich an einem Spot zerlegst, das dich einen Trick immer und immer wieder probieren lässt? Volcom hat sich auf die Suche danach gemacht.

Was verbindet eine Tänzerin mit einem Skateboarder, eine Surferin mit einem Musiker und einem Snowboarder? Es ist die Leidenschaft, der Drang danach, den Trick zu landen, das Riff, den Sound zu finden, die Welle zu surfen. Aber es ist nicht nur die Leidenschaft, sondern mehr als das. Der Titel von Volcom's neuem Video "The Irrational Pursuit" beschreibt das ziemlich gut. Denn es lässt sich nur schwer in Worte fassen, was "es" ist, das Leute wie Jamie Lynn, Chris Pfanner, Coco Ho oder Fat Tony antreibt. Für Leute, die nichts Vergleichbares tun, ist es oft schwer nachzuvollziehen, was an einem gelandeten Trick so besonders ist. Volcom hat sich wieder einmal daran gemacht, eine Erklärung dafür zu suchen. Ist das gelungen? Was meint ihr?

"Der innere Drang es zu versuchen und selbst herauszufinden. Es ist eine persönliche Herausforderung." – Jamie Lynn

Jamie Lynn

