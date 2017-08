32. Kaunertal Opening

Felix Schäfer -

Die Mutter aller Openings lädt auch in diesem Jahr wieder zur Saison-Eröffnung! Vom 13. bis 15. Oktober geht's im Kaunertal rund. Seid ihr am Start?

Seit 32 (!!!) Jahren findet nun schon das Kaunertal Opening statt und ist fest im Terminkalender der Szene verankert. In diesem Jahr steht die Half Mile Jib Line 2.0 mit neuen Features und Obstacles zur Verfügung, auf der ihr euch tagsüber austoben könnt. Falls ihr dabei auch noch auf der Suche nach neuem Equipment seid, könnt ihr euch beim Blue Tomato Testival die neuen Produkte der Saison anschauen.

Haltet euch aber ein wenig Energie auf, denn zum ersten Mal findet in diesem Jahr die After Ride STREETPARTY mitten in Feichten statt mit Live-Konzerten, DJs, Street Food und Filmpremieren mit freiem Eintritt. Wenn ihr davon genug habt, geht's in den Clubs und Pubs unter dem "3 Clubs – 14 Artists"-Ticket weiter!

Sobald es weitere Infos gibt, bekommt ihr sie natürlich hier bei uns.

© Primesports.de