Alek Ostreng’s B-Shots

Felix Schäfer -

Beim Filmen für "Arcadia" hat Alek Ostreng scheinbar so viele Shots gesammelt, dass er ein gutes Dutzend übrig hatte. Wenn das hier die B-Shots sind, können wir uns auf seinen Part nur noch mehr freuen. Was meint ihr?

Es lag nicht daran, dass die Jungs hinter der Kamera so kritisch waren und Alek's Shots nicht im Film haben wollten, sondern er selbst. Der Norweger ist einer dieser Menschen, deren größter Kritiker sie selbst sind. Damit er mit einem Shot zufrieden ist, muss wirklich alles stimmen. Er studiert regelreicht wie andere fahren, wie sie an Tricks herangehen, pickt sich die Dinge, die er gut findet heraus und adaptiert sie auf sein eigenes Snowboarden. Er ist in dieser Hinsicht beinahe schon ein Nerd, ähnlich wie Scott Stevens, der von morgens bis abends an nichts als Snowboarden zu denken scheint, und so verwundert es nicht, dass man durchaus Parallelen in dem Style der beiden sehen kann.

Arcadia – Official Trailer

