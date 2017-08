Alle Neuerungen rund um das Kaunertal Opening 2017 im Überblick

Jörg Angeli -

Der Winter kommt immer näher und damit auch die Gletscher Openings im Oktober. Zur Eröffnung im Kaunertal wird es dieses Jahr einige Neuigkeiten geben - ein Überblick.

Auch 2017 soll es zum Opening wieder eine fette Jib-Line im Kaunertal geben - vorausgesetzt es gibt genug Schnee.

Das 30-jährige Jubiläum des Kaunertal Openings ist mittlerweile rund zwei Jahre her und auch für die 32. Ausgabe wird das Orga-Team des Tiroler Gletschers nicht müde, das Event immer wieder zu verändern sowie neue Innovationen zu entwickeln.

Die größte Neuerung beim Kaunertal Opening 2017 dürfte wohl die legendären Parties betreffen. In diesem Jahr wird es kein großes Festzelt mehr geben. Stattdessen gibt es zunächst eine kostenlose Streetparty. Dort werdet ihr mit Live Bands, DJs und exklusiven Film-Premieren versorgt. Danach startet dann der Club Circle unter dem Motto 3Clubs-14Artists-1Ticket. Mit 10€ seid ihr auf allen Parties mit am Start. Die Tickets sind limitiert und können demnächst in allen Raiffeisenbanken sowie Ö-Ticket VVK Stellen gekauft werden.

Auf dem Berg wird wieder die Half Mile Jib Line aufgebaut - dieses Jahr in der erneuerten 2.0 Version. Außerdem findet wieder ein Amateur sowie Pro Contest statt. Zudem darf ein weiteres Mal auf dem Gletscher geskatet werden und bei den zahlreichen Sideevents, Workshops sowie Sessions ist mit Sicherheit für jeden etwas mit dabei.

Feiern kam beim Kaunertal Opening noch nie zu kurz und so wird es auch 2017 wieder fette Parties geben!

Teste das neueste Material und tu etwas für deine Umwelt

Blue-Tomato wird beim 32. Kaunertal Opening ebenfalls mit am Start sein und euch in der Testival City das neueste Testmaterial zur Verfügung stellen - Ausweis nicht vergessen!

Wer die Umwelt schonen und mit dem Shuttle anreisen will, der kann dies entweder mit dem kostenlosen Bus ab Landeck oder für einen günstigen Preis ab Innsbruck tun.

Packages ab sofort online buchen

Auf der offiziellen Webseite des Snowpark Kaunertal könnt ihr ab sofort die verschiedenen Packages zum Opening buchen. Wir hoffen ihr habt schon richtig Bock, wir sehen uns am Berg!

Auch 2017 steht beim Kaunertal Opening das neueste Material zum Testen zur Verfügung.

Die Miniramp wird zum Kaunertal Opening erneut den Weg auf den Gletscher finden und dort für mächtig Action sorgen.

Wir hoffen natürlich auf solche traumhaften Bedingungen wie im letzten Jahr - Daumen drücken! - Fahrer: Tobi Bretzke

